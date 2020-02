26.02.2020

Reisch holt den Titel

Zum Abschluss reicht ein Remis

Im vorgezogenen Endspiel haben die Reischer Luftpistolenschützen ihren Matchball verwandelt: Gegen den Verfolger Denklingen reichte ihnen das 1430:1430-Unentschieden, um sich überlegen den Titel in der Gauoberliga zu sichern.

Für die Reischer Schützen war dieser Moment, nachdem der letzte Schuss gefallen war, sicher eine Erlösung. Drei Jahre in Folge hatten sie sich in der höchsten Klasse im Gau Landsberg mit dem Titel des Vizemeisters zufriedengeben müssen. Doch diesmal kam es anders.

Am zweiten Wettkampftag handelte man sich die einzige Niederlage in dieser Punktrunde ein, dann dominierte Reisch das Geschehen und stellte mit 1463 Ringen auch einen neuen Vereinsrekord auf. Aber Denklingen ließ nicht locker. Zum Abschluss kamen die Fuchstaler dennoch nicht über ein Unentschieden hinaus, und damit musste man sich mit dem Vizetitel begnügen. Aber selbst mit einem Sieg wäre es für Denklingen ganz eng geworden, da die Reischer auch die deutlich beste Ringzahl vorweisen können.

Eindeutiger war der Kampf um den Klassenerhalt, den schließlich Asch verloren hat. In der Rückrunde gelang kein Sieg mehr und das bedeutet Abschiednehmen aus der Gauoberliga.

Und dorthin wandert die dritte Mannschaft der Scheuringer. Die Edelweißschützen zeigen, dass sie die Hochburg der Luftpistolenschützen im Gau sind – mit der ersten Mannschaft in der 1. Bundesliga, der zweiten auf dem sehr guten dritten Platz in der Bayernliga und nun der dritten in der Gauoberliga. Mit nur einer Niederlage und einem Ringschnitt, mit dem man in der höheren Klasse auf jeden Fall mithalten kann, gelang der Aufstieg.

Damit aber noch nicht genug, denn auch die vierte Garnitur holte sich Platz eins in der A-Klasse Nord – und das ohne Verlustpunkt. Dieses Kunststück gelang auch Hofstetten in der A-Klasse Süd.

In der Einzelwertung war Michael Lechle vom neuen Meister eine Klasse für sich: Mit dem Schnitt von 371,60 überragte er seinen zweitplatzierten Teamkollegen Timo Fillinger um über fünf Ringe. (mm)

