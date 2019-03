vor 19 Min.

Rollt der Ball – oder hoppelt er

Jetzt rollt auch in den unteren Klassen wieder der Ball. Wo der Platz noch keine technischen Zauberstückchen zulässt, werden andere Tugenden gefragt sein

Von Karlheinz Fünfer

Nach rund vier Monaten geht nun auch in den unteren Fußballklassen die Winterpause auf breiter Ebene zu Ende. Auch das Wetter verspricht endlich mitzumachen. Erfahrungsgemäß spielt bei den noch nicht optimalen Platzverhältnissen die Kampfkraft eine große Rolle, während die technische Überlegenheit noch nicht voll ausgenützt werden kann. Das gibt immer Raum für Überraschungen.

Kreisklasse 4

Nach der erfolgreichen Verteidigung von Rang eins beim schärfsten Konkurrenten Weil muss Tabellenführer Igling (35) erneut auswärts beim heimschwachen Remisspezialisten Raisting II (13) ran. Weil (33) will gegen den Lokalrivalen Scheuring (13) in der Spur bleiben. Der FCS ging im Hinspiel selbst auf eigenem Gelände mit 0:5 unter und ist auswärts zudem noch ohne Sieg. Aber er hat mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien vor der Winterpause ein beachtliches Lebenszeichen abgegeben.

Gespannt ist man natürlich, ob der für Kreisklassenverhältnisse doch spektakuläre Trainereinstand von Sven Kresin den Vorletzten Fuchstal (13) aus der Talsohle führen kann. Erste Eindrücke wird es beim Gastspiel der Füchse in Eching (26) beim Spiel der Woche geben. Die Hausherren können auf Rang drei mit ihrem Zwischenstand sehr zufrieden sein. Gleiches gilt für den Vierten Kinsau (25) und den Fünften Utting (23) vor dem Gang zum verbesserten Hohenpeißenberg (18) und dem Ammerseederby gegen das unberechenbare Herrsching (21). Nur ein Sieg ist Unterdießen (22) in den letzten acht Begegnungen vor der großen Pause gelungen. Gibt es bei Peiting II (19) die Wende und nach über 180 Minuten auch mal wieder ein Tor für den SVU?

A-Klasse 1

Alle möglichen neun Punkte abkassiert hat das Landkreistrio in der Vorrunde gegen die kommenden Gastgeber. Der souveräne Spitzenreiter Prittriching (37) will beim Rangzehnten Überacker (17) erneut das Sagen haben und damit seinen Weg Richtung Kreisklasse fortsetzen. Geltendorf (30) braucht beim abstiegsgefährdeten Kottgeisering (15) einen Erfolg, um Rang zwei halten zu können. Die schwerste Auswärtsaufgabe wartet auf Neuling Walleshausen (21). Der Rangdritte Landsberied (28) macht mit dem besten Angriff der Gruppe zusammen mit Schöngeising (28) Geltendorf Konkurrenz im Kampf um die Vizemeisterschaft und die Relegationsspiele nach oben.

A-Klasse 5

Warmgeschossen hat sich Dießen in einer Nachholpartie mit dem 7:0-Kantersieg über das abstiegsgefährdete Seeshaupt. Jetzt will der beste Angriff der Gruppe in einem weiteren Heimspiel gegen Haunsho-fen (22) nachlegen. Gilt es doch, Revanche zu nehmen für die 1:3-Niederlage in der Vorrunde.

A-Klasse 7

Das verspricht ein spannendes Rennen um die ersten beiden Plätze zu werden. Spitzenreiter Finning (36) und seine Verfolger Schondorf (35), Erpfting (33) und Schwabhausen (32) liegen ganz eng zusammen. Eine unangenehme Aufgabe hat aus dem Führungsquartett Erpfting beim FC Kaufering (25) zu lösen. Die stets unberechenbaren Gastgeber hatten das Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden. Schondorf gastiert als beste Auswärtsmannschaft beim in den bisherigen acht Heimpartien unbesiegten Dettenschwang (17).

Klar in der Favoritenrolle sehen sich Finning bei Penzing II (15) und vor allem Schwabhausen gegen den Vorletzten Breitbrunn (11). Punkte im Kampf um den Klassenerhalt werden zwischen Greifenberg (14) und Hofstetten (13) vergeben. Nur mit einer deutlich verbesserten Defensive darf Schlusslicht Stoffen (9) nach vier Niederlagen am Stück auf einen Punktgewinn in Windach (20) hoffen. Reichling (19) und sein Lokalrivale Issing (18) lagen nach sechs Runden noch gemeinsam am Tabellenende. Doch inzwischen haben sie sich bis ins sichere Mittelfeld hochgearbeitet.

A-Klasse 8

Beim Landkreisduell zwischen Rott (31) und Finning II (1) kommt einem der Zweikampf zwischen Goliath und David in Erinnerung. Doch dass die Finninger Reserve ebenso wie in der Bibel David den „Riesen“ überraschen kann, ist kaum zu erwarten. Die Lechrainer entschieden bereits das Hinspiel mit 4:0 klar zu ihren Gunsten und haben nach Punkten durch den Sieg im Nachholspiel mit Tabellenführer Wesso-brunn gleichgezogen. Für die Gäste ist dagegen bei einem einzigen Zähler und 6:51 Toren die sofortige Rückkehr in die B-Klasse schon jetzt kaum noch zu umgehen.

Der Weg nach unten droht auch Apfeldorf (12), wenn es im Kellerduell gegen den Vorletzten Altenstadt II (11) seine fatale Herbstserie nicht beenden kann. Mit sechs Niederlagen und lediglich zwei Unentschieden ist der SVA vor der Winterpause vom vierten bis auf den drittletzten Rang abgestürzt.

A-Klasse Augsburg Süd

Gegen das Führungsduo beginnt das Frühjahrsprogramm für die beiden Landkreisteams gleich mit Schwerarbeit. Der Rangvierte Hurlach (29) wurde im Hinspiel beim weit enteilten Spitzenreiter Fischach (43) mit 5:0 abgefertigt, auch der VfL Kaufering II (24) musste auf eigenem Gelände beim 3:5 gegen den Rangzweiten Türk Königsbrunn II (34) fünf Gegentreffer schlucken.

Da wird es schwer, nach den Minusserien vor der Winterpause wieder an bessere Zeiten anzuknüpfen. Hurlach blieb in den letzten vier Partien sieglos, der VfL-Reserve gelang in acht Begegnungen nur ein Dreier.

