Rott und Dießen treten zum Kellerduell an

Eine der beiden Landkreis-Mannschaften muss mit der Roten Laterne ins neue Jahr gehen. Schwifting stellt erneut seine Stärke unter Beweis

Von Karlheinz Fünfer

Für die vier Pistolenteams aus dem Schützengau Ammersee reicht es pro Durchgang weiterhin nur zu einem Sieg.

Auch in der vierten Runde gab es drei Niederlagen und einen einzigen Erfolg für Riederau in einem auf bescheidenem Niveau stehenden Derby in der Bezirksliga Süd-West gegen Hechenwang. Allein der Neuling besitzt damit unter den Gauvertretern ein ausgeglichenes Punktekonto. Die übrigen drei Vereine hängen tief im Minus. Riederau und Hechenwang können froh sein, dass in ihrer Gruppe das punktlose Schlusslicht Etterschlag noch weniger an Ringen zu bieten hat.

In der Oberbayernliga Süd-West gibt es diese Entlastung für das Ammerseeduo dagegen nicht. Vieles spricht dafür, dass Rott und Dießen in dieser Saison den Absteiger unter sich ausmachen müssen. Beide Mannschaften kassierten klare 1:4-Niederlagen beim Titelverteidiger in Schlehdorf und gegen Spitzenreiter Böbing.

Erneut besorgten den Ehrenpunkt für die Lechrainer Martin Holzschuh und für die FSG Klaus Steppat. Dießens Mannschaftsführer Martin Mayer kapitulierte nach der Lehrstunde durch den bärenstarken Neuling aus Böbing: „Diese Truppe schlägt in unserer Liga wohl keiner.“

Obwohl die FSG mit gerade mal zwei Einzelpünktchen weiter die Rote Laterne in Besitz hat, verspricht das Kellerduell zum Abschluss der Vorrunde beim alten Rivalen Rott doch einige Spannung. Dießen erzielte diesmal nämlich seine bislang beste Gesamtringzahl und hätte im indirekten Vergleich gegen die Lechrainer auch mit 3:2 die Oberhand behalten.

Im Landsberger Bereich gab es ebenfalls einen Gauvergleich. Erneut angeführt von Eileen Schupper bewies hier Schwifting beim chancenlosen Denklingen, dass es zu den stärksten Mannschaften der Bezirksliga Nord-West gehört. Die Fuchstaler müssen nun im Kellerduell beim gleichfalls noch punktlosen Gundelsdorf alle Hebel in Bewegung setzen, sonst geht es als Schlusslicht in die Halbzeitpause.

Stoffen und Egling hatten ihren Vergleich in der Oberbayernliga Nord-West bereits vorgezogen. Dennoch gab es jetzt für beide Vereine Veränderungen. Stoffen liegt nun gleichauf mit Bergheim an der Tabellenspitze, nachdem der Konkurrent in Hollenbach die erste Niederlage kassierte.

Und Egling rutschte ans Tabellenende ab, da das bisherige Schlusslicht SSVG Fürstenfeldbruck in Freienried überraschend klar die ersten Zähler holte.

