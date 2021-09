Rugby

In Landsberg feierter eine Sportart eine Premiere

Ein Freundschaftsspiel hat das Rugbyteam von Jahn Landsberg (grün-weiße Trikots) bereits absolviert. Am Samstag steht das erste Ligaspiel in Landsberg auf dem Plan.

Plus Am Samstag findet in Landsberg das erste Punktspiel im Rugby statt. Dazu erwartet die FT Jahn eine Mannschaft aus Österreich. Bei den Gastgebern steht aber nicht das Gewinnen an oberster Stelle.

Von Margit Messelhäuser

Am Samstag wird auf dem Jahnplatz eine Premiere gefeiert: Zum ersten Mal findet in Landsberg ein Ligaspiel im Rugby statt. Ab 14.30 Uhr hat die Mannschaft von Jahn Landsberg in der Verbandsliga das Team des RUFC Vorarlberg zu Gast. Abteilungsleiter Michael Reiser steht selbst auf dem Platz und erklärt, warum nicht der Sieg im Vordergrund steht.

