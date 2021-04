Saisonabbruch im Fußball: Härtefälle sind nicht zu vermeiden

Plus Der Saisonabbruch beschäftigt viele Fußballtrainer und -spieler. Derweil stimmen im Kreis Zugspitze die Vereine über ein neues Modell für die kommende Saison ab.

Auch wenn der Saisonabbruch noch nicht mit einem Beschluss fixiert ist: Der Bayerische Fußballverband hat bereits mitgeteilt, dass man nicht mehr mit einer Fortsetzung der Saison 2019/21 rechnet. Wer muss dann absteigen und wer darf aufsteigen? Die Quotientenregelung sorgt für heiße Diskussionen. Aber das ist nicht alles: Wie geht es mit dem angedachten neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze weiter? Fragen, die die Fußballer im Landkreis Landsberg beschäftigen.

Bis 19. April konnten die Vereine im Kreis Zugspitze über die Einführung eines neuen Systems abstimmen. Vom Prinzip her sieht es kleiner Gruppen vor, die bereits in der Herbstrunde abgeschlossen werden können. Fürs kommende Frühjahr werden die Mannschaften anhand ihrer Platzierungen dann in Auf- und Abstiegsgruppen neu eingeteilt. Dadurch werden die Gruppen schon im Frühjahr teilweise klassenübergreifend zusammengestellt.

Die Auszählung läuft noch

Das Modell hatte Kreisspielleiter Heinz Eckl in einem Onlinemeeting vorgestellt (LT berichtete), und bereits während der Sitzung einige positive Reaktionen erhalten. Wie die Abstimmung gelaufen ist, kann er noch nicht sagen – die Auszählung müsse abgewartet werden.

Doch selbst wenn eine Mehrheit der Vereine für das neue System gestimmt haben sollte: Ob es eingeführt werden kann, steht derzeit in den Sternen. „Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir Anfang August wieder mit der Liga beginnen können“, sagt Eckl. Das sei nämlich Voraussetzung, um das neue Modell umsetzen zu können. Sollte das nicht möglich sein, müsste der Start verschoben werden. „So, wie es jetzt geplant ist, würde es zeitlich nicht funktionieren“, sagt Eckl – aber er habe schon eine Idee.

Die Quotientenregel sorgt für viel Diskussion

Für noch viel mehr Gesprächsstoff sorgt aber der Abbruch der laufenden Saison und die Quotientenregel, anhand derer Auf- und Abstieg bestimmt werden soll. Einer von denen, die damit gut leben können, ist Benjamin Enthart, Trainer des Bezirksligisten VfL Kaufering. „Wir bleiben auf einem Mittelfeldplatz“, sagt Enthart – insofern kein Problem. „Aber ich kann die Vereine verstehen, die darüber klagen, weil sie deshalb den Aufstieg verpassen oder absteigen müssen“, so der VfL-Coach. Fairer wäre seiner Meinung nach ein Abbruch mit Aufsteigern und ohne Absteiger.

Davor warnt aber Heinz Eckl: „Die Ligen würden zum Teil zu groß. Wenn wir nach dem bisherigen System spielen und eventuell erst später starten können, wäre es nicht zu schaffen.“ Und die Vereine würden auch nicht zu viele Spiele unter der Woche austragen wollen. „Natürlich gibt es nach der Quotientenregel Härtefälle“, räumt Eckl ein, aber diese sei nun mal beschlossen worden.

Ein einziges Spiel entscheidet über Klassenerhalt oder Abstieg

Einer dieser Härtefälle wäre der Kreisligist FC Weil, der aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, aber die identische Anzahl an Spielen und Punkten hat, wie der vor ihm liegende SC Fürstenfeldbruck. „Wir haben den gleichen Quotienten“, sagt Martin Geier, Trainer beim FC Weil. Aber: „Wir haben das Hinspiel in Bruck verloren.“

Damals hatte Weil beim 1:3 einen rabenschwarzen Tag erwischt, und zum Rückspiel ist es nicht mehr gekommen. Doch da bei der neuen Regel bei gleichem Quotienten der direkte Vergleich herangezogen wird, müsste Weil absteigen. „Das empfinde ich als total unfair, vor allem meine Spieler tun mir da leid“, sagt Martin Geier. Dass die Saison annulliert würde, wäre in seinen Augen auch nicht in Ordnung: „Denklingen hat es absolut verdient, aufzusteigen“, sagt er – der VfL liegt mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze. Er plädiert für einen Abbruch mit Auf-, aber ohne Abstieg.

So einen Aufstieg wünscht sich kein Sportler

Zu den Aufsteigern würde dann auch jetzt schon der FC Issing zählen. Obwohl das Team mit Finning und Breitbrunn punktgleich an der Spitze liegt, wären die Issinger mit der Regelung durch, da sie die Spiele gegen Finning und Breitbrunn gewonnen haben – auch hier ist es nicht mehr zu Rückspielen gekommen.

„Natürlich würden wir uns über den Aufstieg freuen“, sagt FCI-Abteilungsleiter Günther Fent. Aber es wäre nicht der Aufstieg, den man sich als Sportler wünscht. „So etwas will man doch mit Zuschauern feiern. Wenn nach dem letzten Spiel der Abpfiff erfolgt, dann schwappen normalerweise die Emotionen über, das fehlt alles.“ Er könne auch gut die Enttäuschung bei den Mannschaften verstehen, die in der Tabelle unten stehen und nun keine Chance mehr haben, sich zu retten. Was ihn und sein Team betrifft, so ist es „eine Art von Aufstieg, die man sich als Sportler am wenigsten wünscht“.

