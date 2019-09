vor 4 Min.

Schafft Schwabhausen die Wende?

Schwabhausen (rot-weiße Trikots) will bei Aufsteiger Türkspor Landsberg gewinnen. Bereits dreimal landete der Titelanwärter in dieser Saison unsanft auf dem harten Boden der Realität und ging als Verlierer vom Platz. Unser Foto stammt vom Relegationsspiel gegen Fuchstal in der vergangenen Saison.

Die Fußballer des selbst ernannten Titelanwärters Schwabhausen müssen im Kellerduell bei Türkspor Landsberg ran. Es gibt eine gute Nachricht für Obermeitingen.

Von Karlheinz Fünfer

Es gibt immer noch zwei weiße Flecken unter den Landkreisteams. Scheuring ist als einzige Mannschaft ohne Punktverlust und Utting ohne Gegentor. Dunkle Flecken zählen wir drei. Walleshausen und die beiden Aufsteiger Lengenfeld und Obermeitingen warten weiter auf den ersten Zähler. Bleibt es bei diesen Serien?

Kreisklasse 4

Mit unterschiedlichen Stärken besetzt, belegt das Ammersee-Duo Utting und Schondorf weiterhin die Spitzenplätze. Uttings Keeper Ruben Streicher will auch in der sechsten Partie gegen Raisting II (8) den Kasten des Tabellenführers sauber halten. Der Rangzweite Schondorf (12) kann dafür auf den mit Abstand besten Angriff der Gruppe stolz sein. Das ist mit ein Grund, dass der forsche Aufsteiger längst nicht mehr als Außenseiter in das Derby beim Vorjahresdritten Eching (6) geht. Nach zwei verlorenen Auswärtspartien liegt hier der Druck eindeutig auf den Schultern des FSV.

Vorne mit dabei bleiben kann Unterdießen (11), bei einem Erfolg in Kinsau. Knackt Igling (8) das Abwehrbollwerk des punktlosen Schlusslichts Herrsching, dann erreicht es erstmals in dieser Saison eine positive Zwischenbilanz. Gar nicht gut sieht es derzeit für drei Landkreisvereine im Tabellenkeller aus. Fuchstal (4) sitzt als Vorletzter auf einem Abstiegsrang, Kinsau (5) und die Reserve des TSV Landsberg (6) finden sich auf den Relegationsplätzen nach unten wieder. Da muss in den Heimspielen gegen Hohenpeißenberg (6), Unterdießen und Peiting II (10) alles in die Waagschale geworfen werden.

A-Klasse 1

Im Tagesschlager zwischen Spitzenreiter Prittriching (16) und dem Rangvierten Wildenroth (10) treffen die besten Angriffsreihen aufeinander. Dabei setzt der SVP auch auf seinen Toptorjäger Tobias Lichtenstern, der in sechs Partien schon zehn Treffer erzielt hat. Beim bislang recht heimschwachen Tabellennachbarn Haspelmoor (9) muss Geltendorf (10) seinen fünften Platz verteidigen.

Dunkle Wolken ziehen derweil über Walleshausen herauf. Drei Heimspiele hat das punktlose Schlusslicht schon vergeigt. Und jetzt kommt der auswärts noch unbesiegte Rangzweite Türkenfeld (13) zum FVW.

A-Klasse 5

Es geht flott voran mit dem MTV Dießen (13). Nach dem dritten Sieg in Serie geht er als neuer Tabellen-zweiter in das Spiel der Woche gegen den Rangvierten Erling/Andechs (12). Aber auch bei den Gästen zeigt die Kurve nach oben.

A-Klasse 7

Nur ein Schmalspurprogramm gibt es an diesem Wochenende in der A 7. Die Partien Dettenschwang gegen Issing (26.9.), Breitbrunn gegen Penzing II (2.10.) und Hofstetten gegen Lengenfeld (17.11.) wurden auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Scheuring hatte bereits gestern Abend die Chance, sich mit einem Erfolg über Wildsteig/Rottenbuch II (6) zumindest für 48 Stunden wieder an die Spitze des Feldes zu setzen.

Korrigieren kann dies am Sonntag Windach (14). Ein Sieg beim tief gesunkenen Erpfting (6) brächte erneut die Führungsposition. Durch die Verlegungen um einige Plätze vorrücken kann der Sieger des Derbys zwischen den Finningern (9) und Greifenbergern (10). Dass der Titelaspirant Schwabhausen (3) als Vorletzter das Kellerduell beim Drittletzten Türkspor Landsberg (3) bestreiten muss, überrascht schon sehr.

A-Klasse 8

Ein Remis ist das Wenigste, was Reichling (5) als Drittletzter im Kellerduell beim Schlusslicht Ingenried erreichen muss. Die Hausherren haben erst ein einziges Tor erzielt.

A-Klassen Augsburg

Auf punktgleiche Mannschaften trifft das Landkreisduo in der Gruppe Süd. Die Reserve des VfL Kaufering (10) bestreitet den Tageshit beim Vierten Reinhartshausen (10). In der Defensive waren die Gastgeber bislang deutlich anfälliger. Mit jeweils sieben Zählern halten sich Hurlach und der Gast TSV Bobingen II derzeit im Mittelfeld auf.

Die wichtigste Nachricht hat Neuling Obermeitingen/Hurlach II in der A-Mitte bereits erhalten. Durch den Rückzug von Hochzoll II wird es keinen weiteren Absteiger geben. Doch langsam wird es dennoch Zeit, dass es gegen Viktoria Augsburg II (6) den ersten Punktgewinn der Saison gibt.

