Schafft es Scheurings Reserve in die 2. Bundesliga?

Die Mannschaft bestreitet die letzten Bayernligapartien. Damit es für den Aufstiegskampf reicht, muss viel passen

Am Sonntag können die Scheuringer Pistolenschützen erneut für einen Paukenschlag sorgen. Dann fällt die Entscheidung, ob die zweite Mannschaft der Edelweißschützen zu den Aufstiegskämpfen in die 2. Bundesliga darf.

Aus eigener Kraft schaffen es die Scheuringer nicht mehr auf den zweiten Platz in der Bayernliga, der zu den Aufstiegskämpfen führt. Trotzdem haben sie keine schlechten Karten. Aktuell liegen sie mit 18:6 Punkten auf Platz drei in der Gruppe Südwest, punktgleich mit dem Zweiten, dem SV Waldkirch.

Die Ausgangslage für das Edelweißteam ist einfach: Beide Durchgänge müssen am Sonntag gewonnen werden – und Waldkirch muss einen verlieren. Vom Papier her hat Scheuring auch die leichteren Aufgaben: Der untere Tabellennachbar Böbing liegt bereits vier Punkte zurück und hat seinen Mittelfeldplatz sicher. Allerdings ist es gut möglich, dass sich Böbing für die 2:3-Niederlage im Hinkampf revanchieren will – Vorsicht ist also geboten.

Die zweite Aufgabe sollte kein Problem darstellen, da geht es gegen den schon sicheren Absteiger Untergermaringen. Nur einen einzigen Sieg konnte das Team bislang verbuchen, da sollte nicht ausgerechnet im letzten Wettkampf der zweite gegen Scheuring gelingen.

Hat man die Pflichtaufgaben erfüllt, muss man nach Garching blicken, dort findet das entscheidende Duell statt, das Scheuring den Weg zu den Aufstiegskämpfen ebnen könnte. Dort tritt der Tabellenführer Kempten gegen den Zweiten Waldkirch an.

Der Terminplan hat dabei für eine spannende Situation gesorgt, denn vor dem Duell müssen sowohl Kempten als auch Waldkirch erst mal gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld antreten. Dabei sollte weder Garching für Kempten noch Neubiberg für Waldkirch ein Problem darstellen. Allerdings wäre Kempten mit diesem ersten Sieg auch schon sicher Meister, und dann ist abzuwarten, wie hoch die Konzentration im zweiten Durchgang noch ist. Die erste Begegnung war mit einem knappen 3:2 an Spitzenreiter Kempten gegangen.

Sollte alles passen, geht es für die Scheuringer am 4. April nach München-Hochbrück zu den Aufstiegskämpfen. Jeweils der Erste und Zweite der Bayernliga darf an diesem Wettkampf teilnehmen – vorausgesetzt, er hat nicht schon eine erste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Und dann geht es nur mehr um die erzielten Ringe. Die besten zwei Mannschaften schaffen sicher den Sprung in die zweite Liga – unter Umständen gibt es noch weitere Aufsteiger.

Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer sieht einem möglichen Aufstieg mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen Seite freut er sich natürlich über die Erfolge der Mannschaft, auf der anderen sei ein Aufstieg aber mit einigen Problemen verbunden: Unter anderem könne der talentierte Nachwuchs nicht mehr so leicht eingesetzt werden. „Aber wir nehmen es, wie es kommt“, so Berghofer. (mm)

Zeitplan: Sonntag, 16. Februar, in Asbach-Bäumenheim: 10 Uhr Asbach-Bäumenheim - Untergermaringen; 11.30 Uhr ScheuringII - Böbing; 13.30 Uhr Untergermaringen - ScheuringII; 15 Uhr Asbach-Bäumenheim - Böbing;

Wettkämpfe in Garching: 10 Uhr Garching - WaldkirchII; 11.30 Uhr Neubiberg - Kempten; 13.30 Uhr WaldkirchII - Kempten; 15 Uhr Garching - Neubiberg.

