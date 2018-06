Scheuring bleibt in der Kreisklasse

vor 50 Min.

Ein Unentschieden reicht dem FCS in Schondorf. Der TSV kämpft bis zum Schlusspfiff.

Von Dominic Wimmer

Der Favorit hat sich durchgesetzt. Scheuring spielt auch nächste Saison in der Kreisklasse, Schondorf bleibt in der A-Klasse. Ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden sahen die knapp 500 Zuschauer im Relegationsrückspiel. Dank des 2:0-Siegs im Hinspiel konnten es die Scheuringer entspannt angehen lassen. Dennoch zeigte Schondorf bis zum Schlusspfiff eine tolle Moral und gab sich nicht auf.

Es war ein munteres Spiel, das sich beide Mannschaften bei hochsommerlichen Temperaturen lieferten. Schondorf versteckte sich nicht, musste jedoch nach einer Viertelstunde den Ausfall von Kapitän Andreas Langgartner verkraften, der unglücklich umgeknickt war. Der für ihn eingewechselte Routinier Christian Haim ordnete das Schondorfer Spiel etwas. Denn Scheuring kombinierte gefällig.

Mehrere Aluminiumtreffer

Allerdings hatte der FCS in der 21. Minute Glück, als ein Abwehrspieler gerade noch einen guten Schuss von Lorenz Baur aus aussichtsreicher Position blocken konnte. Den Schondorfer Angriffsbemühungen bereitete Mathias Mayr ein jähes Ende. Er schoss die Grün-Weißen in der 29. Minute nach einem guten Vorstoß über Manuel Bechmann in Führung. Und Schondorf? Schüttelte sich kurz und spielte weiter nach vorne. Luca Sigl scheiterte an Scheurings Keeper Christian Achzet, der eine super Parade zeigte.

In der zweiten Halbzeit ging es ordentlich hin und her. Johannes Schmalz sorgte in der 57. Minute mit einem Schuss in den Winkel für den Ausgleich. Marius Polter traf danach nur den Pfosten. Aber auch Scheuring nagelte den Ball ans Aluminium – und das gleich doppelt. Zuerst schoss Lukas Schamberger an den Pfosten, dann der eingewechselte Benjamin Huhn im Nachschuss an die Latte. Es blieb beim Unentschieden.

Wanners Nachfolger steht bereits fest

TSV-Trainer Eduard Schmalz war nach dem Spiel nicht besonders traurig über den verpassten Aufstieg. „Wir haben alles versucht. Leider haben wir wieder ein schnelles Tor kassiert, und dann war es schwer. Wir haben Anfang der Saison den Aufstieg verspielt. Die Relegation hat uns Spaß gemacht.“ Christian Wanner konnte sich nach viereinhalb Jahren Trainertätigkeit in Scheuring mit dem Klassenerhalt verabschieden. „Das Tor hat uns gutgetan und Schondorf den Wind aus den Segeln genommen. Wir sind hinten gut gestanden.“ Wanners Nachfolger wird nächste Saison Michael Stenglmair.

