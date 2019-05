vor 23 Min.

Scheurings Negativserie geht weiter

der Woche Der FC erarbeitet sich im Heimspiel gegen Fuchstal gute Chancen, wird aber nicht belohnt.Zwei andere Ergebnisse verschlimmern die Situation des Vereins noch weiter

Von Bernhard Munz

Der FC Scheuring (16 Punkte) stand nach zuletzt sechs verlorenen Partien in der Kreisklasse im Spiel der Woche gegen den SV Fuchstal (23) mächtig unter Druck im Abstiegskampf. Durch den 4:2 Sieg von Raisting II (22 Punkte) in Herrsching (29) am Samstag verschärfte sich die Situation noch einmal vor dem Spiel. Scheurings Trainer Michael Stengelmair sprach deshalb vor der Partie von einem „kleinen Endspiel“. Dass dieses Spiel gegen Fuchstal letztlich mit 1:3 verloren wurde, lag hauptsächlich an der besseren Chancenauswertung der Gäste.

Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Wochen ging Fuchstal als klarer Favorit in diese Begegnung, begann aber ganz schwach. Scheurings etatmäßiger Libero Michael Drexl wurde von Coach Stengelmair zum Stürmer umfunktioniert und das zeigte gleich seine Wirkung. Erst stand Drexl nach einem Abpraller ziemlich frei vor dem Tor, verzog aus halblinker Position am langen Pfosten aber (5.). Ein paar Minuten später sah er, dass Fuchstals Keeper Oliver Theil zu weit vor dem Tor steht. Doch der konnte den klasse Heber mit den Fingerspitzen gerade noch abfangen.

Die erste nennenswerte Aktion der Gäste führte dann gleich zur Führung. Ein schönes Zusammenspiel zwischen Dejan Miladinov und Tom Tasler wurde durch ein Foul gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fuchstals Mittelfeldregisseur Tobias Rädisch zur 1:0-Führung (19.). Danach gab es Chancen auf beiden Seiten. Die beste Gelegenheit hatten dabei aber wiederum die Gastgeber. Nach einem Freistoß aus 18 Metern legte Drexl den Ball überraschend auf den frei stehenden Lukas Schamberger. Der verzog aber aus acht Metern am langen Pfosten. So wurden unter der Leitung von Schiedsrichter Markus Schwenk (Issing), der mit dieser fairen Partie keine Probleme hatte, mit dem 1:0 für Fuchstal die Seiten gewechselt.

Der zweite Abschnitt begann wieder mit einem Schuss von Scheurings auffälligstem Spieler, Michael Drexl. Doch sein Schuss aus gut zwanzig Metern verfehlte knapp sein Ziel (49.). Danach wurde die spielerische Überlegenheit der Fuchstaler immer deutlicher. Nach einem feinen Spielzug von Kapitän Christian Waldhör über Dejan Miladinov, landete der Ball schließlich bei Tobias Rädisch. Nur ein klasse kämpferischer Einsatz von Scheurings Verteidiger Stephan Bauer verhinderte das zweite Tor von Rädisch.

Etwas glücklich war die Entstehung des zweiten Fuchstaler Treffers. Stürmer Tom Tasler versuchte es einfach mal aus gut 25 Metern. Und dessen Schuss landete nicht ganz unhaltbar im Scheuringer Gehäuse (67.). Danach nutzten die Gäste die sich nun bietenden Räume clever aus. So spielte Kapitän Waldhör einen guten Pass auf Jonas Ruf und der traf letztlich zum entscheidenden 3:0 (80.) für Fuchstal. Scheuring gab nie auf und wurde in der 89. Minute noch mit dem Ehrentreffer durch Lukas Schamberger zum 1:3 Endstand belohnt.

Für Scheuring gab es aber an diesem Spieltag allerdings noch eine weitere schlechte Nachricht. Auch der bisherige Tabellenletzte Wildsteig ist nach dem Sieg in Unterdießen vorbeigezogen. Scheuring ist nun Tabellenletzter.

FC Scheuring: Achzet, Drexl, B. Thoma, Bauer, Berklmeir, Weiß, L. Schamberger, S. Thoma, F. Schamberger, Mayr, Huhn

SV Fuchstal: Theil, Schneider, Kuttner, Waldhör, Hofmann, Tasler, Miladinov, Polster, Rädisch, Ruf, Koc.

