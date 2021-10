Bis zum letzten Schuss ist für die FSG Dießen alles offen

Plus Das Luftgewehrteam der FSG Dießen hat bei der Premiere in der 1. Bundesliga ein schweres Programm. Erst spielen die Nerven nicht mit, dann kommt noch Pech dazu.

Jakob Stainer, hatte bereits vor dem Debüt seines Luftgewehrteams in der 1. Bundesliga orakelt: „Das ist Profitum. Wenn wir da mithalten können und nicht absteigen, müssen wir mehr als zufrieden sein.“ Mit einem Jahr Verspätung – wegen der Corona-Pandemie – haben die Dießener nun ihre Premiere in der höchsten deutschen Liga gefeiert.