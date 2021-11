Schießen

06:25 Uhr

Die Moderatorin springt bei FSG Dießen als Schützin ein

Eva Maria Stainer sollte den Heimwettkampf der FSG Dießen in der Mehrzweckhalle eigentlich moderieren. Da aber mehrere Schützen ausfielen, trat sie stattdessen zum Wettkampf an.

Von Karlheinz Fünfer und Christian Mühlhause

Corona hat auch bei der Premiere der 1. Bundesliga Luftgewehr in Dießen kräftig dazwischengefunkt. Zwar konnte sich die FSG trotz vorgeschriebener Besuchseinschränkungen immer noch über rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer und gute Stimmung in der Mehrfachturnhalle freuen, aber sportlich hat es die Gastgeber hart getroffen. Eva Maria Stainer kam dadurch zu ihrem unerwarteten Debüt in der Bundesliga.

