Monika Karsch aus Rott für Olympische Spiele nominiert

Die Rotter Sportschützin Monika Karsch ist bei den Olympischen Sommerspiele in Tokio dabei. Ihre letzte Olympia-Teilnahme verlief äußerst erfolgreich.

Sportschützin Monika Karsch aus Rott, die inzwischen in Regensburg lebt und trainiert, wird in der Disziplin Sportpistole bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio an den Start gehen. "Jetzt ist es offiziell", schreibt die 38-Jährige auf ihrer Facebookseite. "Ich freue mich und bin so stolz, Teil des Team Deutschland zu sein."

Ursprünglich sollte die Sportveranstaltung bereits im vergangenen Jahr stattfinden, wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Die Eröffnungsfeier soll am 23. Juli über die Bühne gehen.

In Rio holte Monika Karsch Silber

In ihrer Karriere kann Monika Karsch auf viele Erfolge zurückblicken - den größten feierte die bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, als sie mit der Sportpistole die Silbermedaille gewann. Von Bundespräsident Joachim Gauck bekam sie daraufhin das Silberne Lorbeerblatt - und damit die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland - verliehen. In ihrem Heimatort Rott wurde eine Straße, der Monika-Karsch-Ring, nach ihr benannt.

Lesen Sie dazu auch: