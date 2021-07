Schießen

vor 1 Min.

Monika Karsch aus Rott startet bei Olympischen Spielen

Plus In Rott entdeckt Monika Karsch ihre Liebe zum Schießsport. Bei den Olympischen Spielen in Tokio zählt sie mit der Sportpistole zu den heißen Anwärterinnen auf eine Medaille.

Von Karlheinz Fünfer

Am Freitag steigt in Tokio die Eröffnungsfeier für die Olympischen Sommerspiele. Mit dabei beim Stelldichein der weltbesten Athleten ist im deutschen Aufgebot eine Schützin, die in Rott als Monika Martin aufgewachsen ist und dort bei den Hubertus-Schützen ihr Talent zum Schießsport entdeckt hat: Monika Karsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen