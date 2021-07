Schießen

Olympische Spiele: Monika Karsch scheitert mit der Luftpistole

Bei den Olympischen Spielen in Tokio scheitert Monika Karsch in ihrem ersten Wettbewerb in der Qualifikation. Die Paradedisziplin der Schützin, die aus Rott stammt, kommt aber noch.

Der erste Wettbewerb bei den Olympischen Spielen war für die gebürtige Rotterin Monika Karsch schnell beendet: Mit der Luftpistole scheiterte sie in der Qualifikation. Mit 568 Ringen belegte sie Platz 29, nur die besten acht Athletinnen kommen ins Finale. Die Goldmedaille holte sich im Finale die Russin Vitalina Batsarashkina, die sich als Dritte qualifiziert hatte, in der Endrunde dann aber mit 240,3 Ringen neuen olympischen Rekord aufstellte. Das Ausscheiden von Monika Karsch im Wettbewerb mit der Luftpistole war nicht überraschend - ihre Paradedisziplin steht erst noch an. Am Donnerstag und Freitag finden die Wettkämpfe mit der Sportpistole statt, und hier zählt Karsch, die in Rott ihre Liebe zum Schießsport entdeckte, aber schon lange mit ihrer Familie in Regensburg lebt, zu den Medaillenkandidatinnen. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio hatte Karsch mit der Sportpistole Silber gewonnen. (lt) Lesen Sie dazu auch Schießen Plus Monika Karsch aus Rott startet bei Olympischen Spielen

