Schießen

vor 3 Min.

Schützen der FSG Dießen feiern eine Premiere mit Verzögerung

Plus Die Luftgewehr-Mannschaft der FSG Dießen muss wegen Corona ein Jahr auf ihren ersten Auftritt in der 1. Bundesliga warten. Am Wochenende trifft sie gleich auf Favoriten.

Von Karlheinz Fünfer

Darauf haben die Luftgewehrschützen der FSG Dießen lange warten müssen. Nach rund eineinhalb Jahren coronabedingter Wettkampfpause soll nun am kommenden Wochenende in Fürth die Premiere des Ammerseevereins in der 1. Bundesliga erfolgen. Unter erschwerten Bedingungen, denn die Auftaktgegner Vöhringen und Dynamit Fürth sind besonders starke Kaliber.

