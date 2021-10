Schießsport

vor 18 Min.

Luftgewehr-Teams aus dem Gau Landsberg starten im Bezirk

Plus Drei Luftgewehr-Mannschaften aus dem Gau Landsberg sind auf Bezirksebene am Start. Die Voraussetzungen für die Teams könnten unterschiedlicher kaum sein.

Von Karlheinz Fünfer

Auch in dieser Saison ist der Schützengau Landsberg wie vor dem Corona-Abbruch mit drei Luftgewehrmannschaften bei der Punktrunde auf Bezirksebene vertreten. Mit dem Aushängeschild Emmenhausen in der Oberbayernliga West, mit Schwabmühlhausen in der Oberliga und mit Penzing in der Bezirksliga. Der Startschuss erfolgt am Wochenende.

