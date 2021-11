Schießsport

Luftpistole: Scheurings Bundesliga-Team fehlt das Glück

Plus Die Luftpistolenmannschaft von Scheuring geht in der Bundesliga erneut leer aus. In einer Begegnung fehlen nur ein paar Ringe zum Erfolg.

Von Karlheinz Fünfer

Allmählich können die Scheuringer Luftpistolenschützen in der 1. Bundesliga Süd mit dem Verlauf ihrer Partien hadern. Auch am zweiten Wettkampfwochenende gab es in Waldhausen zwei Niederlagen, wobei wiederum eine bei etwas Glück zu vermeiden gewesen wäre. Damit sitzen die Lechrainer mit drei ebenfalls punktlosen Teams weiter im Tabellenkeller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

