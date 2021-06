Schießsport

06:56 Uhr

Schützin Monika Karsch: Die Olympischen Spiele können kommen

2017 war Monika Karsch beim Bundesliga-Wettkampf des Scheuringer Luftpistolen-Teams in der Lechrainhalle dabei.

Plus Monika Karsch aus Rott holt bei der Europameisterschaft zwei Medaillen, verpasst aber eine Bestmarke ganz knapp. So geht es für sie bis zum Saisonhöhepunkt in Tokio weiter.

Von Margit Messelhäuser

Fast perfekt lief die Europameisterschaft für die gebürtige Rotterin Monika Karsch: Mit der Sportpistole gewann die 38-Jährige Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft. Dabei verpasste sie trotz der großen Erfolge knapp eine weitere Bestmarke. Aber für die Olympischen Spiele in Tokio, die im Juli beginnen, zeigt sie sich bestens gerüstet. Und da gilt es für sie, einen weiteren Titel zu verteidigen.

Themen folgen