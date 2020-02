vor 23 Min.

Schöffelding nutzt seine Chance

Erst im letzten Durchgang der Gauoberliga fällt die Entscheidung

Die Schöffeldinger Nachwuchsschützen haben ihre Chance genutzt und sich den Titel in der Gauoberliga geholt. Eigentlich hatte man vermutet, dass Emmenhausen nach dem altersbedingten Ausscheiden seiner Spitzenschützen einen schweren Stand haben würde, doch es kam anders. Erst am letzten Wettkampftag fiel schließlich die Entscheidung.

Starke Nerven zeigten die Schöffeldinger bei diesem letzten Durchgang: Mit nur zwei Punkten Vorsprung gingen sie in dieses Duell gegen den Verfolger. Dass sich dort zwei fast gleichstarke Teams gegenüberstanden, zeigt das Endergebnis: Gerade mal zwei Ringe mehr erzielten die Schöffeldinger und holten sich damit den Meistertitel. Auch die Gesamtringzahlen sprechen eine deutliche Sprache: Elf Ringe mehr hatte der neue Meister der Gauoberliga am Ende.

Während es in der höchsten Klasse an der Spitze bis zum Schluss spannend blieb, war im Tabellenkeller schon lange die Luft raus: Für Ludenhausen erwies sich die höchste Nachwuchsklasse einfach als zu stark – ohne einen Punkt blieb nur die Rote Laterne.

Die Schöffeldinger sorgten aber nicht nur mit ihrer ersten Mannschaft für Furore: Die zweite schaffte es, trotz der mit Abstand schwächsten Ringzahl, den Abstieg aus der Gauliga zu verhindern. Den muss nun Stoffen antreten, das zwar fast 170 Ringe mehr erzielt – aber zwei Punkte weniger ergattert hat.

Mindestens ebenso spannend wie in der Gauoberliga war der Zweikampf an der Spitze der A-Klasse Süd. Hier musste am Ende die Ringzahl über den Titel entscheiden – und da hatte Hofstetten doch einiges mehr zu bieten als die zweite Mannschaft von Scheuring, die sich mit Rang zwei zufriedengeben musste.

Wie eng die Leistungsdichte in den einzelnen Klassen ist, zeigt sich daran, dass diesmal nur zwei Mannschaften auch am Ende eine weiße Weste behalten haben. So holt sich Hurlach mit der Traumpunktzahl von 16:0 den Titel in der A-Klasse Nord, dasselbe gelang der zweiten Mannschaft von Asch in der B-Klasse Süd.

Auch wenn es nicht für den Mannschaftstitel reichte, so geht der erste Platz in der Einzelwertung ganz klar nach Emmenhausen. Isabell Balser distanzierte die Konkurrenz deutlich. Kein Wunder, schließlich sammelt sie auch in der Bezirksoberliga wertvolle Einzelpunkte für Emmenhausen. Mit einem Schnitt von 290 Ringen liegt sie fast zehn Ringe vor der Zweitplatzierten Monja Lichtenstern aus Pürgen.

Die neuen Meister sind zwar nicht unter den besten drei Schützen zu finden, bestechen aber durch ihre Geschlossenheit: Nathalie Schmidt, Lars Roller und Anna Lechner belegen die Ränge fünf, sieben, acht und neun. Dabei ist Lars Roller auch der beste Schütze in der Einzelwertung dieser Klasse, die ansonsten von den jungen Damen beherrscht wird. (mm)

