Schon vor dem Anpfiff ist es eine Zitterpartie

Für die Fußballer des TSV Landsberg beginnen mit der Partie gegen Hankofen harte Wochen. Noch ist aber nicht sicher, ob überhaupt gespielt werden kann.

Von Margit Messelhäuser

„Vielleicht ist es an der Zeit, eine Eishockey-Mentalität zu entwickeln. Die spielen ja auch immer Freitag und Sonntag, da jammert keiner.“ Das sagt Guido Kandziora, Trainer der Landsberger Bayernliga-Fußballer. Denn auch auf ihn und sein Team wartet mit dem Samstag ein richtiger Marathon: Innerhalb von 29 Tage sind neun Spiele zu absolvieren.

Am Mittwoch geht es gleich weiter

Vorausgesetzt, die Partie gegen Kirchanschöring findet statt. Denn am Freitag lag noch Schnee auf dem Hauptplatz im 3C-Sportpark. Deshalb könne es durchaus sein, so Kandziora, dass die Partie noch am Samstagvormittag abgesagt werden könnte. Schließlich ist schon am Mittwoch das Nachholspiel gegen Neumarkt – zum x-ten Mal inzwischen – angesetzt. Weiter geht es für die Landsberger mit den Terminen unter der Woche am 4. April in Rain, am 10. April zu Hause gegen Kirchanschöring und am 18. April, einem „offiziellen“ Spieltag für alle Mannschaften in Wolfratshausen.

„Das ist natürlich eine Herausforderung“, sagt Kandziora, aber der müsse man sich stellen. „Alles Jammern hilft nichts.“ Allerdings hat auch er bislang noch nie erlebt, dass der Winter so lange den Spielbetrieb bestimmt. „Es kann ja auch im April mal schneien oder regnen, sodass ein Spiel abgesagt werden muss.“. Die aktuelle Situation sei aber extrem. Schließlich betreffe es nicht nur die Punktspiele, sondern auch das Training. „Es wird wirklich Zeit, dass mal wieder die Sonne rauskommt und wir den grünen Rasen riechen können.“

Im Hinspiel gab es ein klares Ergebnis

Sollte die Partie gegen Hankofen stattfinden, steht Kandziora – abgesehen vom langzeitverletzten Felix Mailänder – der komplette Kader zur Verfügung. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Tabellenführer Heimstetten (2:3) könnte es in der Startelf zwar zur einen oder anderen Veränderung kommen, grundsätzlich jedoch war Kandziora mit dem Auftreten seines Teams nicht unzufrieden: „Wir haben uns bei Ballbesitz gut verhalten und gute Chancen herausgespielt.“ Auch die Körpersprache und die Einstellung hätten gepasst.

„Natürlich ist es dann umso bitterer, wenn man keine Punkte mitnehmen kann, aber wir nehmen diese positiven Ansätze mit ins nächste Spiel.“ Und das Hinspiel in Hankofen hatten die Landsberger mit 4:2 gewonnen – vielleicht ist das ja ein gutes Omen.

