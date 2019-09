00:02 Uhr

Schondorf klettert wieder hoch

Fuchstal kassiert den späten Ausgleich

Wie erwartet hat der TSV Utting die Tabellenspitze in der Kreisklasse 4 verteidigt, ohne an diesem Wochenende gespielt zu haben. Dass es beim SV Kinsau aufwärts geht, zeigt das Unentschieden gegen Hohenfurch, wobei dieser eine Punkt der Mannschaft von Trainer Christopher Resch nicht wirklich weiterhilft. Immerhin sind die Kinsauer damit seit drei Spieltagen ungeschlagen. Auf den Weg nach oben in der Tabelle hat sich auch der SV Igling gemacht – die Peitinger Reserve musste dort eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

Einen ganz schwachen Start erwischte die Landsberger Reserve, die mit Spielern der ersten Mannschaft verstärkt war, gegen Schondorf. Pech hatte man dann auch noch, denn als ein Verteidiger unglücklich ausrutschte, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den man aber auch geben konnte. Diese Chance ließ sich Schondorfs Torjäger Lukas Schmalz nicht nehmen. Anschließend fand Landsberg besser ins Spiel, ohne zu großen Chancen zu kommen. Einen weiteren Elfmeter (70.) vergab die Ammersee-Elf, doch nach dem 2:0 brachen bei Landsberg die Dämme und so schraubte Schondorf in den letzten zehn Minuten das Ergebnis noch in die Höhe.

Einen Achtungserfolg gab es für den SV Kinsau gegen den als Tabellendritten angereisten SV Hohenfurch. Dieses Derby lockte rund 100 Zuschauer an, die auch für eine ordentliche Kulisse sorgten. Zwar gerieten die Kinsauer nach einer knappen halben Stunde erst mal in Rückstand, doch der SVK ließ nicht nach. Die Partie war ausgeglichen und schließlich gelang der verdiente Ausgleich. Pech hatten die Gastgeber, als in der letzten Minute noch ein Tor nicht anerkannt wurde. Immerhin hat man den nächsten Punkt auf dem Konto. Trotzdem bleiben die Kinsauer aber erst mal im hinteren Bereich der Tabelle.

Absolut verdient setzte sich Igling gegen Peitings Reserve durch. Von Beginn an zeigte Igling seine Präsenz auf dem Platz und kam zurecht durch schöne Treffer zur 3:0-Pausenführung. Peiting spielte zwar gut mit, kam aber im gesamten Spielverlauf zu keiner nennenswerten Möglichkeit. Igling nutzte seine Chancen und dank der konstanten kämpferischen Leistung steht am Ende ein in der Summe zufriedenstellender 6:1-Erfolg zu Buche.

Die Situation beim SV Fuchstal ist nicht einfach und jetzt gab es im Heimspiel gegen den SV Unterdießen zwar einen Punkt, aber es wäre viel mehr möglich gewesen. In der ersten Halbzeit dominierte der Gastgeber die Partie und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch nur ein Treffer gelang – und das war am Ende zu wenig.

Denn nach der Pause machte Unterdießen mehr Druck. Lange hielt die Fuchstaler Defensive, man setzte auch weiter Nadelstiche nach vorne, doch in der 90. Minute musste man doch noch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. In Sachen Trainer soll es in den nächsten Tagen Gespräche geben und man hofft, bald einen Nachfolger für Sven Kresin zu finden. (magh/resc/alwi/hamet)

Kinsau - Hohenfurch 1:1; 0:1 Grimm (23.), 1:1 Meissner (60.)

TSV LL II - Schondorf 0:4; 0:1 L. Schmalz (10./FE), 0:2 Sigl (79.), 0:3 Sigl (88.), 0:4 Steiner (92.);

Igling - Peiting 6:1; 1:0 Starker (18.), 2:0 Starker (38./FE), 3:0 Wilbiller (45+1), 4:0 Krauße (62.), 4:1 (71.), 5:1 Hartmann (72.), 6:1 Götzfried (82.).

Fuchstal - Unterdießen 1:1; 1:0 Ruf (15.), 1:1 (90.)

