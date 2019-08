00:02 Uhr

Schondorf trifft vier Mal vor der Pause

Reserve des TSV Landsberg erhält Verstärkung

Wenn man die Chancen nicht nutzt, wird das am Ende be-straft. Das musste der SV Fuchstal zum Auftakt gegen Eching erleben. In der Nachspielzeit gelang den Echingern der Siegtreffer. Bis dahin mussten die Fuchstaler ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Zwar hatten die Füchse die ersten Chancen, doch nachdem diese ungenutzt geblieben waren, ging Eching in Führung. Aber die Gastgeber bewiesen Moral, glichen drei Mal einen Rückstand aus – um am Ende dann doch mit leeren Händen dazustehen. Und das, obwohl sie auch nach einer Roten Karte in Unterzahl den Gästen mindestens ebenbürtig waren. Jetzt muss Trainer Sven Kresin sein Team für die nächsten Aufgaben wieder aufrichten.

Torlos endete die Partie zwischen Utting und Hohenfurch. Zwar bestimmten die Uttinger die Partie und hatten deutlich mehr vom Spiel, aber man fand einfach kein Mittel, um die Abwehr der Gäste zu knacken. Und wenn sich doch mal eine ganz kleine Lücke im Bollwerk der Gäste auftat, kam der letzte Pass nicht genau genug. So blieb es bei dem einen Punkt für das Ammersee-Team zum Auftakt.

Viele Chancen zu sehen gab es beim Spiel zwischen dem SV Igling und Schwabbruck. Gleich zu Beginn waren die Gastgeber die tonangebende Mannschaft, mussten jedoch den 0:1-Rückstand hinnehmen. Igling machte weiter sein Spiel und erzielte den längst überfälligen Ausgleich. Auch im Anschluss musste der SVI mit seiner Chancenverwertung hadern, ein Lattenschuss und ein vergebener Strafstoß waren unter anderem der Grund, dass man mit einem Punkt leben muss.

Im Ammersee-Derby zwischen dem TSV Herrsching und dem TSV Schondorf gehen die Gäste nach einer eindrucksvollen Leistung verdient als Sieger vom Platz. Vier Treffer im ersten Durchgang ebneten den Weg zum ersten Saisonsieg. Zwar kam Herrsching nach dem Seitenwechsel per Standard zum Anschluss, doch nur kurze Zeit später nutzten die Gäste eine Möglichkeit zum 1:5-Endstand.

Hervorzuheben ist, dass der TSV Schondorf mit zwei A-Jugendspielern antrat, welche jeweils einen Treffer verbuchen konnten. Ausgeglichen ging es in Hohenpeißenberg zu. Zwar konnten die Gäste aus Unterdießen nach der torlosen ersten Hälfte verdient in Führung gehen, doch der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, und nutzte den gegebenen Raum zum Ausgleich. Der SVU hatte den Siegtreffer noch auf dem Fuß, aber beste Möglichkeiten blieben ungenutzt.

Nach der wenig erfolgreichen Saison zuletzt versucht die Reserve des TSV Landsberg wieder an bessere Zeiten anzuknüpfen. Routinier Elmin Korora brachte den TSV gegen Kinsau in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Kinsau den Ausgleich, dieser wurde jedoch postwendend egalisiert. Den Schlusspunkt kurz vor dem Ende setzte erneut Korora. Mit Baumann und Siegwart verstärkten zwei Spieler der ersten Mannschaft den Kader. (hametz/kell/alwi/romö/evsp/lt)

Fuchstal - Eching 3:4; 0:1 Jost (18.), 1:1 Ruf (34.), 1:2 Schmid (44./FE), 2:2 Rädisch (45.), 2:3 Schmid (50./FE), 3:3 Bülow (87.), 3:4 Schmid (93.); Rot: Kuttner (75./SVF);

Utting - Hohenfurch: 0:0;

Igling - Schwabbr/S: 1:1; 0:1 Pröbstl (29.), 1:1 Krauße (40.)

Herrsching - Schondorf: 1:5; 0:1 Kluge (15.), 0:2 L. Schmalz (29.), 0:3 Anbergen (35.), 0:4 Sigl (36.), 1:4 Causevic (59.), 1:5 L. Schmalz (65.)

H’peißenb - U’dießen: 1:1; 0:1 Mi. Müller (58.), 1:1 Osterried (63.)

TSV LLII - Kinsau: 3:1; 1:0 Korora (25.), 1:1 Kirchbichler (43.), 2:1 Baumann (46.), 3:1 Korora (77.).

