Schütze Maximilian Ulbrich fährt zur WM Lokalsport

Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen darf zur WM: Der Schütze ist in drei Disziplinen für Deutschland am Start – mit dem Luftgewehr und zweimal mit dem Kleinkaliber.

Zuerst Südkorea, dann Argentinien: Das Mitglied der FSG Dießen geht auch bei Jugend-Olympia an den Start. Warum sein Verein nicht nur Grund zur Freude hat.

Von Karlheinz Fünfer

Erst in den Fernen Osten, dann nach Südamerika. Ausgezeichnete Schießleistungen machen den 17-jährigen Maximilian Ulbrich in den nächsten Wochen zu einem Weltreisenden. Die Nummer eins des Zweitligaaufsteigers FSG Dießen ist vom Deutschen Schützenbund bereits fest nominiert als Starter in der Juniorenklasse Anfang September bei den Weltmeisterschaften in Changwon/Südkorea und bei den Youth Olympic Games, die vom 6. bis 18. Oktober in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ausgetragen werden.

In drei Disziplinen ist Maximilian Ulbrich am Start

Gleich drei Mal wird Ulbrich an den ersten Septembertagen in Südkorea um Medaillen kämpfen – mit dem Luftgewehr, im Kleinkaliber-Dreistellungskampf und in der Disziplin KK liegend. In Buenos Aires kann er sein großes Talent als einziger deutscher Junior mit dem Luftgewehr unter Beweis stellen.

Gesichert hat sich der Schüler aus Wilzhofen (Landkreis Weilheim-Schongau) die Flugtickets in vier Qualifikationswettkämpfen, von denen jeweils zwei im thüringischen Suhl und in München angesetzt waren. Mit dem Luftgewehr ließ das FSG-Ass besonders in München-Hochbrück die nationalen Mitbewerber ganz klar hinter sich.

Auch Monika Karsch ist bei der WM dabei

In den beiden KK-Disziplinen verhalf jeweils der dritte Rang zum Start in Changwon. Zu den Ausscheidungskämpfen geladen war in allen drei Disziplinen auch Maximilians älterer Bruder Johannes, für den es aber nicht zu einem internationalen Einsatz reichte. Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. So muss die FSG Dießen bei ihrem Debüt in der 2. Bundesliga Luftgewehr am 7. Oktober auf ihre Spitzenkraft verzichten, die zur gleichen Zeit in Buenos Aires um Medaillen kämpft. „Das ist nun einfach mal so“, nimmt es FSG-Vorsitzender Jakob Stainer gelassen. „Wichtig ist, dass Maxi jetzt auch international seine Klasse beweisen kann.“ Dießen dürfte bei der Premiere in der Breite dennoch stark aufgestellt sein.

Zum deutschen Aufgebot bei der WM in Südkorea gehört natürlich auch Monika Karsch. Die gebürtige Rotterin vertritt bei den Frauen die deutschen Farben mit der Luftpistole und in ihrer Paradedisziplin Sportpistole, wo sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor zwei Jahren eine Silbermedaille errungen hatte.

