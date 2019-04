18:54 Uhr

Schwabhausen stürzt den nächsten Spitzenreiter

Schwabhausens Fußballer setzen gegen Schondorf ihre Siegesserie fort und sorgen damit in der A-Klasse 7 für zusätzliche Spannung. Finning profitiert davon.

Von Bernhard Munz

Das Torwartproblem konnte Schondorf lösen. Marc Kuhnert, der beruflich in Heidelberg tätig ist, sprang ein und machte seine Sache trotz fünf Gegentoren gut. Er wurde nur von seinen Vorderleuten zu oft im Stich gelassen. Schwabhausen (47) hat im Moment einen richtigen Lauf. Durch einen 5:3-Sieg gegen Schondorf (47) hat man aufgeschlossen. Finning (48) profitierte davon durch einen Sieg gegen Breitbrunn und eroberte die Tabellenführung zurück.

Es gibt kein Abtasten

Wie nicht anders zu erwarten, legten beide offensivstarke Mannschaften gleich den Vorwärtsgang ein. Und so entwickelte sich über die gesamte Spielzeit eine hochklassige und spannende Partie mit vielen Torchancen. Den Anfang des Torreigens machten die Gäste. Nach einem Stellungsfehler in der DJK-Abwehr brachte Schondorfs Florian Fürsicht den Ball zum 1:0 über die Linie (16). Derselbe Spieler wurde nach einer Fehlerkette der Schwabhausener in der 27. Minute im Strafraum von den Beinen geholt. Den Elfer verwandelte Torjäger Lukas Schmalz mit seinem 19. Saisontreffer ganz sicher zum 2:0.

Die Heimelf blieb unbeeindruckt und glich innerhalb von vier Minuten aus. Erst bediente Felix Lesser mustergültig den am langen Pfosten freistehenden Mustafa Kurtulus (30.). Dann war es der starke Christian Thurner, der allein vor dem Tor auftauchte und souverän zum 2:2 einschob (34.). Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten ging es unter der Leitung des souveränen Schiedsrichters Peter Strobl (Dettenschwang) in die Pause.

Der offene Schlagabtausch ging gleich nach Wiederanpfiff weiter. Und wieder war es Florian Fürsicht, der nach einem erneuten DJK-Abwehrfehler seinen zweiten Treffer erzielte und die Gäste mit 3:2 in Führung brachte (54.). Direkt nach Wiederanspiel der Ausgleich: Schondorf brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so nagelte Andre Sobeschuck die Kugel zum 3:3 in die Maschen (55.).

Die Gastgeber gehen nach einer Stunde erstmals in Führung

Schwabhausen stand danach in der Abwehr sicherer und zwei Konter führten zur Entscheidung. Über vier Stationen aus der eigenen Hälfte brachte wiederum Christian Thurner seine Mannschaft erstmals mit 4:3 in Führung (62.). In der 70. Minute schickte Dominik Oberbacher den agilen Simon Niedermeier auf die Reise und der ließ TSV-Keeper Marc Kuhnert zum letztlich verdienten 5:3 Endstand keine Chance. Die schlechte Nachricht für Schwabhausen kam nach dem Schlusspfiff: DJK-Coach Sebastian Baumert wird aus beruflichen und privaten Gründen sein Traineramt zum Saisonende niederlegen.

Schwabhausen: Steiner, Schwarz, Lesser, Vogt, Fa. Meier, Thurner, Oberbacher, Sobeschuck, Kurtulus, Niedermeier, Heigl

Schondorf: Kuhnert, Schachtner, Seibold, Abrahams, J. Schmalz, Polter, Frank, Fürsicht, L. Schmalz, Grunow, remann

