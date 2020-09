vor 19 Min.

Schwarzer Tag für Penzing

Jahn Landsberg bleibt auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze

Ganz anders als erwartet ist der zweite Spieltag nach der Corona-Pause für den FC Penzing verlaufen. Der Tabellenzweite der Kreisliga 2 Zugspitze leistete sich gegen einen Abstiegskandidaten einen dicken Ausrutscher. Ganz anders Jahn Landsberg: Mit einem verdienten Sieg bleibt es auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.

Bei Schlusslicht Aich hatte der FC Penzing alles eingeplant – nur keine Niederlage und erst recht keine so deutliche. Mit 1:5 kam das Team von Trainer Jürgen Lugmair unter die Räder. Co-Trainer Michael Hasche fasst die Partie so zusammen: „Aich ist einfach alles gelungen und bei uns ist nichts zusammengegangen.“ Tatsächlich geriet Penzing schon nach drei Minuten in Rückstand und lag zur Pause schon 0:3 hinten. Mehr Kampf forderte Lugmair in der Pause und wechselte sich selbst ein, um ein Zeichen zu setzen. „Als aber direkt nach dem Anstoß das 4:0 für Aich gefallen ist, war die Partie gelaufen“, sagt Michael Hasche. Da war auch der Ehrentreffer kein Trost. (lt)

Viel deutlicher hätte der Sieg von Jahn Landsberg gegen OberweikertshofenII ausfallen müssen. Mit der 2:4-Niederlage sind die Gäste gut bedient. Dass die Gäste zu zwei Treffern gekommen seien, daran habe man selbst Schuld, sagt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser. Insgesamt sei von Oberweikertshofen wenig zu sehen gewesen. „Die Gäste haben mit allen Spielern im eigenen Strafraum gestanden, damit sind wir anfangs nicht klar gekommen“, blickt er zurück. Nach der Pause sei dann der Knoten geplatzt. „Gut, dass wir in der Pause einen echten Stürmer bekommen haben“, spielt er auf die beiden Treffer von Ardian Kelmendi an, der vom TSV Landsberg zu Jahn gewechselt war. Damit blickt Sanktjohanser schon gespannt auf das nächste Spiel bei Tabellenführer Denklingen, der diesmal spielfrei war. „Da haben wir nichts zu verlieren“, kündigt Sanktjohanser an. (ars)

Es ist das alte Problem beim FC Weil: Die Mannschaft braucht zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Und das kostete auch in Moorenweis die Punkte. „Wir hatten die erste gute Chance und haben dann im Gegenzug das Tor kassiert“, sagt Trainer Martin Geier. „Das ist momentan symptomatisch für uns.“ Obwohl Moorenweis mehr Spielanteile hatte, verbuchte Weil die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit bestimmte der FCW das Spiel, dann allerdings fehlte der letzte entscheidende Pass. (lt)

Aich - Penzing 5:1; Tore: 1:0 Friedrich (3.), 2:0 Milde (33.), 3:0 Friedrich (44.), 4:0 Schwarz (46.), 5:0 Nemecek (56.), 5:1 Dietmaier (75.).

Moorenweis - Weil 3:2; Tore: 1:0 Dietrich (9.), 2:0 Betz (27.), 2:1 Schießling (56.), 3:1 Dietrich (81.), 3:2 Schneider (87.).

Jahn Landsberg - Oberweikertsh II 4:2; Tore: 1:0 Kelmendi (54.), 1:1 Scheidl (62.), 2:1 Kelmendi (67.), 3:1 Dillinger (82.), 3:2 Mete (84.), 4:2 Wagner (88./FE).

