vor 20 Min.

Schwierige Saison erfolgreich beendet

Kauferinger Sportler sammeln bei den letzten Regatten noch mal viele Medaillen

Der Ruderclub am Lech Kaufering hat zum Abschluss der von schwierigen Umständen geplagten Saison noch zwei Regatten besucht und erfolgreich bestritten.

Zunächst stand die 51. International Rowing Challenge mit über 1000 Teilnehmern im österreichischen Villach auf dem Ossiacher See auf dem Plan. Mit über 20 Sportlern und Betreuern machte man sich auf den Weg. Die Regatta wurde über die Normalstrecke für die jeweiligen Altersklassen ausgetragen.

In den Finalläufen standen am Ende sieben Kauferinger Ruderer ganz oben auf dem Treppchen. Besonders hervorgestochen hat der Doppelvierer der B-Junioren (15/16 Jahre). Hier konnte sich der Kauferinger Piet Berden zusammen mit seinen Teamkollegen aus Schweinfurt (Lorenz Grimm, Julian Waller) und Passau (Gregor Höber) gegen ein starkes internationales Teilnehmerfeld und vor allem die tschechische Juniorennationalmannschaft durchsetzen und den Pokal entgegennehmen.

Sehr erfreulich waren auch die Siege von Charlotte Dienst und Ferdinand Fichtl im Mixed-Kinder-Doppelzweier. Für die beiden Jung-Athleten war dies der erste Sieg auf internationalem Boden.

Die andere Regatta fand in Nürtingen statt – dort wurde eine Sprintregatta durchgeführt. Dies war die lang ersehnte, erste Regatta auf deutschem Boden in diesem von Regattaausfällen geplagten Jahr, was für die Sportler und Trainer eine große Herausforderung darstellte. Schließlich konnte man sich keinen Höhepunkt als Ziel setzen und darauf hintrainieren. Trotzdem musste der Trainingseifer aufrechterhalten werden.

Mit knapp 30 Personen war – fast ausnahmslos – die komplette Regattamannschaft des Ruderclubs in Nürtingen am Start. Bei weitestgehend gutem Wetter ruderten die Kauferinger zu insgesamt 15 Siegen und wurden außerdem mit Platz drei in der Sonderwertung der erfolgreichsten Einerruderer der Regatta belohnt.

Einen großen Anteil an den Siegen hatten Jakob Knapp, Adam Al Hakim, Florian Pielmeier und Charlotte Dienst, die insgesamt sieben der 15 Siege einfuhren.

Der Ruderclub vom Lech konnte somit seine Bilanz auf 30 Siege in der Saison 2020 ausbauen. Nun stehen für die Kauferinger das harte und intensive Wintertraining und die Vorbereitung auf die kommende Saison an, die mit der deutschen Meisterschaft im Ergometerrudern in Essen im Februar beginnt. (lt)

Themen folgen