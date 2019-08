22.08.2019

Schwimmen: Ein junger Verein kämpft sich voran

Die Trainingsmöglichkeiten für Schwimmer sind im Landkreis knapp. Jetzt gibt es mit dem SC Lechfeld noch einen zweiten Klub. Was das für den VfL Kaufering bedeutet

Von Margit Messelhäuser

Anfang des Jahres hatte es in der Schwimm-Abteilung des VfL Kaufering Ärger gegeben (LT berichtete), der damit endete, dass sich ein neuer Verein gegründet hat: der SC Lechfeld. Inzwischen ist der Verein eingetragen und die Schwimmer können auch für ihren neuen Verein bei den Wettkämpfen an den Start gehen. Sehr erfolgreich, wie die Ergebnisse bei diversen Meisterschaften gezeigt haben.

Für die Verantwortlichen des SC Lechfeld geht die Arbeit aber unvermindert weiter. Das größte Problem ist momentan, genügend Trainingszeiten zu organisieren, um den Sportlern möglichst optimale Bedingungen zu bieten. Keine einfache Aufgabe, wie der Vorsitzende Dr. Christian Danzl sagt. Weder in Buchloe noch in Königsbrunn habe man mit den Anfragen Erfolg gehabt. Aber in Kaufering und in Augsburg habe man Wasserzeit für die derzeit 24 aktiven Wettkämpfer organisieren können.

Die momentan noch relativ kleine Gruppe stelle in puncto Wasserzeit auch ein Problem dar, erläutert Trainer Hans Korndörfer: „Die Mitglieder kommen, wenn man Trainingszeiten hat. Aber Trainingszeiten bekommt man nur, wenn man Mitglieder hat.“ Um dennoch an gute Trainingsmöglichkeiten zu kommen, habe man aber auch viel Hilfe erhalten. Unter anderem durch Bäderleiter Thomas Zeck im Kauferinger Lechtalbad. „Und wenn das Inselbad geöffnet ist, können wir auch hier sehr gut trainieren“, sagt Korndörfer. „Ansonsten tingeln wir durch die Bäder.“

Der Schwimmverein will mit Schulen kooperieren

Doch es geht dem Verein nicht nur um den Wettkampfsport. So kündigt Sportwart Dirk Soßna an, dass man nach einer Partnerschule suche, um sich bei dem Programm „Schule nach eins“ anzumelden. Dabei gehe es nicht um den Leistungssport, vielmehr seien die Statistiken, wonach nur mehr rund 40 Prozent aller Grundschulkinder schwimmen könnten, beängstigend. Dabei ist den dreien wichtig, dass man sich nicht in Konkurrenz beispielsweise zur Wasserwacht stellen wolle: „Wir wollen niemandem Leute wegnehmen, wir verfolgen doch alle dasselbe Ziel“, so Soßna.

So habe man sich auch über den Vereinsnamen lange Gedanken gemacht. „Der SC Lechfeld ist unverfänglich“, so der Vorsitzende Christian Danzl. Auch schließe der Name ein großes Gebiet, eben das Lechfeld, ein. Tatsächlich hat der Verein Mitglieder von Buchloe über Eresing, Landsberg bis nach Augsburg. „Für uns wäre es wichtig, dass sich die anderen Gemeinden öffnen“, sagt Danzl, denn „das Problem ist nicht, dass die anderen Bäder belegt sind, sondern dass wir keinen Zutritt erhalten.“

Dien Trainingszeiten sind bei den Schwimmern heiß begehrt

Solange das Inselbad noch geöffnet hat, geht es dem jungen Verein bezüglich der Trainingszeiten relativ gut. Schwierig wird es nach der Sommersaison. Die Funktionäre wünschen sich, dass in Sachen Lechtalbad auch eine Besprechung über die Vergabe der Hallenzeiten geben würde und sie dazu eingeladen werden. „In diesem Jahr waren wir außen vor, vielleicht hängt das auch mit der Gründung zusammen, aber das muss sich ändern.“

Dabei hofft der junge Verein auch auf Unterstützung durch die Entscheidungsträger, also die Politiker. „Es wird so oft geklagt, dass die jungen Leute von heute orientierungslos seien“, sagt Trainer Hans Korndörfer. „Jetzt haben wir hier welche, die sich für etwas entschieden haben und dann fehlt die Unterstützung.“ Christian Danzl wünscht sich, dass „sich die zuständigen Leute öffnen. Wir machen das hier für die Kinder“.

In Kaufering haben sich die Wogen geglättet

Als die Trainer den VfL Kaufering verlassen hatten, waren ihnen einige Sportler gefolgt, sagt Udo Franke, Abteilungsleiter Schwimmen beim VfL. „Seit damals haben wir aber keine weiteren Austritte mehr.“ Von 200 Mitgliedern sei die Zahl auf 180 gefallen, „jetzt sind wir wieder bei 200“. Da man unterschiedliche Trainingszeiten habe, gebe es keine weiteren Berührungspunkte mehr. „Nur in den Ferien fand das Training mal parallel statt, das war emotional nicht so praktisch“, so der Abteilungsleiter.

Inzwischen laufe es wieder relativ ruhig in der Abteilung, natürlich „gibt es immer wieder mal unterschiedliche Meinungen“, räumt er ein, doch das sei normal. „Wir haben zwar keine Schwimmer bei der deutschen Meisterschaft, aber unsere Erfolge bei der bayerischen, oberbayerischen und der Kreismeisterschaft. Die Trainer und Kinder haben Spaß und sind motiviert.“

Was die Trainingszeiten im Winter betreffe, habe man bereits mit den Verantwortlichen gesprochen. „Wir erhalten so viele Zeiten wie im Vorjahr“, sagt Franke. Schließlich habe man rund 100 aktive Jugendliche und über 30 Erwachsene im Triathlonbereich. „Es ist nicht so, dass wir die Zeiten nicht nur nicht hergeben wollen, wir brauchen sie auch“, sagt Franke.

