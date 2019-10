Sebastian Gilg führt die Fußballer des TSV Landsberg

Plus Erst Fußballer, jetzt Funktionär: Der 28-jährige Sebastian Gilg stieg vergangene Saison noch als Aktiver den Aufstieg in die Bayernliga. Einen Deal hat er schon vor Amtsantritt eingefädelt.

Sebastian Gilg (28) ist der neue Abteilungsleiter beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. Vergangene Saison war Gilg noch in der Landesliga-Mannschaft aktiv, die den Aufstieg schaffte. Wie sich der Klub jetzt in der Führungsspitze aufstellt.

Der bisherige Abteilungsleiter Robert Michel hat das Amt des Schatzmeisters übernommen, neu ist als stellvertretender Abteilungsleiter Reiner Drüssler. In Abwesenheit wurde Stefan Drischberger wieder zum Jugendleiter gewählt, sein Stellvertreter ist Markus Dech. Das ist das Ergebnis der Abteilungsversammlung. Nicht mal eine Stunde benötigten die Fußballer dafür. Ohne Zwischenfragen oder Unterbrechungen wurde das Programm straff durchgezogen. Robert Michel fiel der Abschied schwer, als Schatzmeister bleibt er aber in führender Funktion erhalten. „Die letzten vier Jahre waren eine Erfahrung. Von der Bayernliga in die Landesliga und zurück in die Bayernliga waren alle Höhen und Tiefen dabei“, so Michel. Was die Jugendarbeit betreffe, könne man große Fortschritte verzeichnen.

Der Verein hat 17 Teams im Spielbetrieb

Das bestätigte Markus Dech, der als stellvertretender Jugendleiter seinen Bericht ablieferte: Die Kooperation mit dem FC Augsburg laufe sehr gut, die Trainer seien alle mit viel Engagement bei der Sache und man habe aktuell 17 Mannschaften im Spielbetrieb.

Keine Fragen gab es zum Kassenbericht der scheidenden Schatzmeisterin Carina Botschafter. Im Jahr 2018 beliefen sich die Ausgaben auf rund 96.000 Euro und die Einnahmen auf 94.000 Euro. Es gab also ein kleines Minus. Dafür sieht es für das Jahr 2019 bis jetzt sehr gut aus: Die Ausgaben liegen bei 75.000 Euro und die Einnahmen bei 80.000 Euro.

Was sich der neue Abteilungsleiter wünscht

Ebenso zügig gingen auch die Neuwahlen vor sich. Nachdem alle Posten besetzt waren, wurden die Beisitzer im Block gewählt. Dies sind: Carina Botschafter, Patrick Freutsmiedl, Frank March, Wolfgang Sanktjohanser, Jürgen Wiedemann und Ingo Zinn.

Bei seiner Antrittsrede erklärte Sebastian Gilg, dass er sich wünsche, dass „wir weiter zusammenhalten und als Team fungieren“. Die vorherige Abteilungsleitung habe schon viel bewegt, und das müsse nun fortgeführt werden. Einen Deal hatte Gilg schon vor Amtsantritt eingefädelt: Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Sven Kresin als Trainer zum TSV Landsberg zurückkehrte.