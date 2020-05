vor 21 Min.

Segelflieger heben wieder ab

Zwangspause wäre einigen fast zum Verhängnis geworden

Es war schon fast ein feierlicher Moment, als sich vor Kurzem das erste Mal nach Lockerung der Corona-Verordnungen wieder ein Segelflieger am Geratshof in den weiß-blauen Himmel bei Landsberg erhob, verfolgt von den dankbaren Blicken der anwesenden Piloten. Ein Flug, der in vielfacher Hinsicht wichtig war für den Verein.

„Als ich meinen Saisonabschlussflug 2019 machte, hätte ich nicht gedacht, dass dies der letzte Start für die kommenden sieben Monate sein würde“ so Dirk Küpper, Fluglehrer bei den Geratshofer Segelfliegern. Und dabei sah alles noch so gut aus Ende Februar – doch dann kam der Lockdown.

„Der Wert Freiheit ist bei uns Fliegern mit Sicherheit besonders stark ausgeprägt und nicht fliegen zu können, insbesondere nach der langen Zeit der Winterpause, das war natürlich erst mal hart“ beschreibt Gerhard Schufmann, der am Geratshof die Ausbildung leitet, die Situation.

Der Lockdown war für die Luftsportler aber nicht nur ein emotionales Thema, denn die Fixkosten liefen weiter. Darüber hinaus bestand die Gefahr, dass die Mitgliedsbeiträge hätten einbrechen können. Beides konnte der LSV Geratshof bis jetzt dank einer soliden finanziellen Situation und dem familiären Miteinander im Griff behalten.

Ein weiteres Problem war der Verfall von Fluglizenzen und bereits absolvierten Prüfungen der Flugschüler, doch pragmatische Regelungen der Behörden sorgten für eine Lösung des Problems.

Spannend wurde es erneut, als sich abzeichnete, dass der Flugbetrieb bald wieder möglich sein würde: „Ein guter Trainingsstand ist für die Sicherheit beim Fliegen enorm wichtig. Nach der langen Pause war also die große Frage, ob es möglich sein würde, die dringend nötigen zweisitzigen Check- und Sicherheitsflüge machen zu dürfen“, sagt LSV-Pressesprecher Janik Eggler. Der Abstand im Cockpit beträgt nämlich weniger als 1,5 Meter. Doch mit Maske durften diese Flüge unternommen werden.

„Die ersten Flüge haben dann aber einfach nur dankbar gemacht, für alles entschädigt und den Blick auf die schönen Dinge gelenkt“, freut sich Eggler. Besucher sind am Geratshof derzeit zwar noch nicht erlaubt, im Rahmen der Auflagen sind Interessenten für die Segelflugausbildung, die man schon mit 14 Jahren beginnen darf, am Geratshof aber trotzdem willkommen. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Internet. (lt)

