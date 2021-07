Dießener Moritz Hagenmeyer segelt bei WM in die Top Ten

Moritz Hagenmeyer ist bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Polen am Start. Der Dießener liegt lange auf Medaillenkurs.

Die Junioren-Weltmeisterschaft (U23) in der olympischen 49er-Klasse fand vor Kurzem im polnischen Gdynia statt. Der Dießener Moritz Hagenmeyer vom DSC startete mit seinem Partner Phillip Wrobel nach zehntägiger Vorbereitung vor Ort in diese erste große Internationale Meisterschaft der Segler nach der langen Pandemiepause. Trotz immer noch strenger Einreiseregeln waren 43 Teams aus 17 Nationen am Start.

In den neun Qualifikationswettfahrten konnte sich das junge Kaderteam gleich für die Goldfleet, also die Finalrennen um die Weltmeisterschaft, qualifizieren und gleichzeitig auch wieder die Nationalkaderkriterien erfüllen. In den darauf folgenden sechs WM-Finalrennen hatte es zum Teil Starkwind. Hier machte sich das noch fehlende Crewgewicht bemerkbar, zumal in zwei Finalrennen auch noch Materialschäden auftraten.

Materialschäden in zwei Finalrennen

In der wichtigen U21-Wertung verpassten Wrobel/Hagenmeyer mit Platz sieben nur knapp das Podium, in der Gesamtwertung kamen die beiden auf Platz 20. Die nächste Regatta ist dann gleich die Junioren-Europameisterschaft (U23) in Tschechien Ende August, vorher wird weiter am Olympiastützpunkt in Kiel trainiert. (lt)

Lesen Sie dazu auch