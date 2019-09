05:50 Uhr

Segeln: Marie-Sophie Meinert aus Dießen ist bayerische Meisterin

Marie-Sophie Meinert vom Diessner Segel-Club hat sich bei den Titelkämpfen in der 29er-Klasse durchgesetzt. Wie der Wettkampf gelaufen ist.

Marie-Sophie Meinert vom Diessner Segel-Club (DSC) hat sich bei den bayerischen Jugendmeisterschaften den Sieg in der 29er-Klasse gesichert. Die 16-Jährige ging gemeinsam mit ihrem Vorschoter Justus Ernst (DTYC) an den Start. Die Meisterschaft fand im Rahmen des Oktoberfestpreises der 29er im Deutschen Touring Yachtclub auf dem Starnberger See statt. Für den DSC trat zudem Jana Scharnowski mit ihrer Steuerfrau Jule Ernst (DTYC) an.

Sie startet auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft

Es waren 18 Boote am Start. Am ersten Wettkampftag fanden vier Rennen statt. Die Distanz pro Rennen betrug etwa sechs Kilometer. Die Dauer eines Rennens beträgt je nach Windstärke rund 45 Minuten. Weil am zweiten Tag zu wenig Wind vorherrschte, fielen die Rennen aus. Jana Scharnowski erreichte in neuer Teambesetzung den achten Platz. Mit ihrem Sieg qualifizierte sich Meinert für die deutsche Jugendmeisterschaft, die vom 3. bis 6. Oktober stattfindet. Dort zählt sie laut Martin Eckel, Schriftführer des Dießner Segelclubs, auch wieder zu den Favoriten. Dies sei auch beim anderen Spitzenduo des Vereins – Moritz Hagenmeyer und Jonas Schupp – der Fall.

Zudem war der jüngere Nachwuchs des DSC im Einsatz. Über 100 Optikinder bauten ihre Boote auf, um in der Herrschinger Bucht die traditionelle Silberne Möwe auszusegeln. Das Opti-Team des Diessner Segel-Clubs war mit fünf Booten am Start. Bei schönsten Segelwetter konnten drei Wettfahrten gesegelt werden. Am zweiten Tag blieb der Wind aus, sodass die Ergebnisse vom Samstag zählten. Den Sieg sicherte sich Ole Guntermann vom DSC. Auch Valentin von Saint Andrè (7.) und Jakob Schlüter (8.) schafften gute Platzierungen. (lt)

