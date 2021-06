Richtig regenerieren ist ein wichtiger Faktor

Während der Corona-Pandemie entdecken viele das Laufen für sich. Erfolgreiche Sportler geben Ratschläge nicht nur für Einsteiger. Roland Lüdtke aus Utting befasst sich mit der Erholung

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich laufen. In einer Serie gibt das LandsbergerTagblatt Tipps, für den Anfänger, von denen aber vielleicht auch der eine oder andere Profi profitieren kann. In diesem Teil der Serie geht es um den richtigen Trainingsplan. Tipps dafür gibt es diesmal vom Laufexperten und Triathleten Roland Lüdtke. Und zwar zu einem ebenfalls ganz wichtigen Thema: Regeneration.

Frage: Ein wichtiger Faktor beim Sport ist die Regeneration. Was genau bedeutet das: Nur eine Pause einlegen zwischen den Trainingseinheiten?

Zur richtigen Regeneration gehört viel mehr, die beginnt eigentlich schon nach der Belastung. Wichtig ist auch die Ernährung, während der Regeneration muss man auch den Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen und hochwertiges Eiweiß zu sich nehmen. Das kann man auch mit gesunder Ernährung machen, Linsen beispielsweise enthalten viel Eiweiß. Wer keine Zeit hat, sich etwas zu kochen, kann auch Recovery Shakes, also Nahrungsergänzungsmittel, zu sich nehmen. Außerdem muss man auch ausreichend Flüssigkeit wieder dem Körper zuführen.

Frage: Wie sollte eine Regenerationsphase im besten Fall aussehen?

In dieser kann man durchaus auch aktiv sein. Nach einem anstrengenden Lauf ist es gut, noch locker auszulaufen. Auch kann man diese Pausen gut mit Krafttraining füllen. Einfach mal andere Sportarten ausprobieren, wie Radfahren oder Schwimmen ist auch sehr gut. Aufpassen muss man nach einer harten Trainingseinheit auf den sogenannten „Open-Window-Effekt“. Etwa 30 Minuten nach einem solchen Training ist das Immunsystem des Körpers geschwächt und man fängt sich leichter einen Infekt ein. Wichtig ist darüber hinaus, dem Körper genügend Schlaf zu gönnen. Frage: Gibt es inzwischen Möglichkeiten, die Zeit, die der Körper zur Erholung braucht, zu verkürzen – Stichwort Kältekammer, Eisbaden?

Dass Kältekammern oder Eisbaden die Regenerationszeit verkürzen, ist noch nicht wissenschaftlich erwiesen. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich nach einem Eisbad schneller wieder frisch fühle. Andere aber regenerieren leichter in der Wärme, das hängt von der Person selbst ab. Hilfreich können auch Massagen sein, oder Saunagänge.

Frage: Wie stark hängt die Regenerationszeit von der Fitness ab? Was kann man Anfängern mit auf den Weg geben?

Grundsätzlich kann man sagen, je fitter jemand ist, umso kürzer ist die Regenerationszeit, die er benötigt. Gerade Anfänger bekommen nach ihren ersten Trainingseinheiten oft Muskelkater, das sind ja eigentlich feinste Haarrisse in der Muskulatur. Deshalb sollte man aber die Regenerationszeit nicht ausdehnen. Im Gegenteil: Muskelkater lässt sich gut weglaufen, wenn man langsam beginnt. Nach einiger Zeit wird man merken, dass es immer besser wird. Aber man sollte mit Muskelkater keinen Wettkampf bestreiten, sondern wirklich nur ganz locker laufen oder vielleicht auch spazieren gehen. Und mit zunehmendem Alter werden die Regenerationspausen, die der Körper braucht, auch länger.

Frage: Was können die Folgen sein, wenn die Regenerationszeit zu kurz oder zu lang gewählt wird?

Wenn die Zeit zu kurz ist, erzielt man keine Trainingsfortschritte. Es macht keinen Sinn, wenn man dann morgens schon widerwillig die Laufschuhe anzieht. Dann wird auch der Puls nicht besser, vielmehr steigen die Pulswerte an und man verliert schnell wieder die Lust. Müdigkeit und Appetitlosigkeit sind auch Zeichen für ein Übertraining, dann war die Regenerationszeit zu kurz.

Ebenso schlecht ist es aber, wenn die Zeit zu lange ist, denn dann findet keine Steigerung statt. Man steht bei jeder Trainingseinheit praktisch wieder am Startpunkt. Wenn man nur ein Mal in der Woche laufen geht, wird man nicht schlechter – aber eben auch nicht besser.

Frage: Kann man Bürozeiten denn auch als Regeneration ansehen, mit aktiv Regenerieren ist da ja nichts?

Diese Zeit kann man schon dazuzählen, das ist dann die passive Regeneration, aber diese allein reicht eigentlich nicht aus. Man kann ja auch nach dem Tempolauf einfach noch fünf Minuten locker auslaufen, das bringt auch schon was.

Frage: Wie sieht es eigentlich mit der Regeneration für den Kopf aus?

Der mentale Aspekt wird immer stärker betont und ist auch sehr wichtig. Yoga zum Beispiel kann man sehr gut in die Regeneration einbauen. Es ist sehr wichtig, dass man auch im Kopf wieder frei wird. Auch da empfehle ich spazieren zu gehen. Früher konnte ich damit auch nichts anfangen, aber es hilft: Man bewegt sich, kann abschalten und: Man muss nicht immer schwitzen (lacht).

Frage: Haben Sie noch einen speziellen Tipp in Sachen Regeneration?

Man sollte sich mehrere Paar Laufschuhe besorgen und jeden Tag andere anziehen. Sie alle unterscheiden sich beispielsweise in der Dämpfung oder im Fußbett und damit ändert sich auch immer die Belastung für die Sehnen und Muskeln. Natürlich hat man seine Lieblingsschuhe, aber immer mal wechseln ist eine gute Sache.