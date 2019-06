vor 38 Min.

Sie kämpfen für den guten Zweck

Am Samstag findet in Landsberg ein Twin-Taekwondo-Länderturnier statt. Schon im vergangenen Jahr lockte diese Veranstaltung auch zahlreiche Zuschauer ins Sportzentrum. Gleichzeitig findet auch eine Typisierungsaktion der Aktion Knochenmarkspende statt.

Das Twin-Taekwondo-Center Landsberg lädt zu einem großen Wettkampf ins Sportzentrum ein. Es geht aber nicht nur um sportliche Höchstleistungen.

Von Margit Messelhäuser

Es ist eine Tradition, die sich in Bayern und der Schweiz in den vergangenen Jahren entwickelt hat: ein Twin-Taekwondo-Länderturnier mit Typisierungsaktion und Spendenaufruf zugunsten der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. Getreu dem Motto: Der Starke hilft dem Schwachen, der gesunde Stammzellspender hilft dem schwerkranken Patienten. Am Samstag, 29. Juni, findet ein solches Turnier im Landsberger Sportzentrum statt.

Unterstützung begann vor über fünf Jahren

Seit über fünf Jahren unterstützen die Twin-Taekwondo-Schulen den Kampf der Stiftung AKB gegen Leukämie. So haben Benefizturniere und -lehrgänge in Bayern bereits über 57000 Euro Spenden eingebracht und damit die Neuaufnahme von mehr als 1600 Stammzellspender finanziert.

Die Teilnehmer bei der Veranstaltung in Landsberg kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei der Benefiz-Veranstaltung des Twin-Taekwondo in Landsberg zuletzt kamen über 500 Aktive und in etwa ebenso viele Zuschauer. Organisator Großmeister Carsten Neumann ist zuversichtlich: „Wir wollen mindestens eine gleich große Anzahl an Teilnehmern erreichen.“ Mitmachen dürfen alle aktiven Mitglieder aller Twin-Taekwondo-Standorte.

Das Turnier startet am 29. Juni um 12 Uhr im Landsberger Sportzentrum. Nach der Begrüßung starten an verschiedenen Standorten parallel die Wettkämpfe: Hyong (Bewegungsabläufe), Bruchtest, Freikampf, Ilbo-Taeryon (Einschrittkampf) und Stockform.

Infostand der AKB ist auch vor Ort

Alle Besucher dieses „actiongeladenen Taekwondo-Turniers“ haben auch die Möglichkeit, zum Stammzellspender zu werden. Von 12 bis 19 Uhr findet eine Typisierungsaktion statt.

Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 45 Jahren kann sich in die Stammzellspenderdatei der Stiftung AKB aufnehmen lassen. Die Vielfalt der für eine Stammzellentransplantation wichtigen Gewebemerkmale ist so groß, dass auch in diesem großen Netzwerk noch immer für jeden fünften Patienten kein perfekt passender Spender gefunden wird. Deshalb, und weil auch jedes Jahr Menschen aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen aus den Dateien ausscheiden, ist es dringend notwendig, neue potenzielle Stammzellspender zu finden.

Ein Sportler war selbst betroffen

Ein Name, der neben den Systemgroßmeistern George und Gerhard Maier immer wieder bei den Turnieren auftaucht, ist Michael Laumer. Er ist ein Kämpfer im doppelten Sinn. Als Abteilungsleiter Taekwondo im TV Planegg-Krailling ist er passionierter Kampfsportler. Doch im Kampf seines Lebens trug der Gegner keinen Kampfanzug: Michael Laumer hat die Leukämie besiegt. Dank einer Stammzelltransplantation kann er heute leben und seinem Sport nachgehen. Um diese Chance auch vielen anderen Patienten zu geben, engagiert er sich regelmäßig mit Benefizveranstaltungen für die Stiftung AKB.

