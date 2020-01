Silvesterlauf in Landsberg: Ein entspannter Jahresausklang

Plus Der Silvesterlauf von Jahn Landsberg lockt auch immer mehr Sportler aus dem Umland an. Wieder wird dabei für einen guten Zweck gesammelt.

Mit genau 17 Sportlern ist der Silvesterlauf von Jahn Landsberg vor sechs Jahren gestartet. Im Jahr 2019 merkte man Organisator Otto Fischer die Freude und auch den Stolz an: Über 60 Teilnehmer waren diesmal gekommen, und von vielen Seiten erhielt Fischer Lob und Dank für die Organisation. Doch was ist das Besondere am Silvesterlauf in Landsberg?

„Es ist ein entspannter Jahresausklang“, sagt Wassilius Kurig vor dem Start. Der ehemalige Landsberger wohnt schon seit rund 20 Jahren in Ingolstadt und kam zum zweiten Mal extra für den Silvesterlauf zurück in seine Heimatstadt. „Hier kann man gemütlich austraben“, so Kurig, der sonst vor allem bei Ironman-Triathlons und Ultraläufen am Start ist. „Und es geht für den guten Zweck.“

Firmen, Freunde und Bekannte spenden

Weder Zeitnahme noch Startgeld gibt es in Landsberg – dafür sammelt Fischer jedes Jahr. In diesem Jahr erhält die „Gesellschaft für KinderKrebsForschung“ in Geltendorf die Einnahmen. Und es kam wieder eine beachtliche Summe zusammen. Knapp 5000 Euro hatte Fischer nach dem Lauf in seinem Spendenbeutel. Was auch daran lag, dass er schon im Vorfeld fleißig war.

Sein Dank galt deshalb neben den Läufern auch den Firmen, die gespendet haben, und seinen Kollegen bei Hirschvogel sowie Freunden und Bekannten. Für die Läufer gab es im Anschluss auch noch etwas zu gewinnen: Nachdem alle wieder wohlbehalten im Jahnstüberl angekommen waren, gab es eine Tombola mit vielen Preisen.