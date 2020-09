vor 49 Min.

So viele Fans dürfen den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga anfeuern

Der HC Landsberg stellt sein Konzept für die Eishockey-Oberliga vor. Was die Fans wegen der Corona-Pandemie beachten müssen und wann der Kartenvorverkauf beginnt.

Intensive Wochen liegen hinter den Verantwortlichen des HC Landsberg: Mit der Stadt Landsberg wurde das Hygienekonzept für die Spiele in der Eishockey-Oberliga abgestimmt. Und nun steht fest, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen. Dabei haben diese aber einiges zu beachten.

„Wir sind froh, dass wir nun, in enger und vertrauter Zusammenarbeit mit der Stadt ein tragfähiges Konzept für unseren Spielbetrieb entwickeln konnten“, sagt HCL-Präsident Frank Kurz. „Wir hoffen natürlich, dass wir im Laufe der Zeit die Anzahl der Zuschauer langsam steigern können.“ Zum Start dürfen aber bereits 540 Zuschauer ins Stadion kommen. Diese müssen FFP2-Masken tragen und es gibt noch weitere Vorgaben.

Der HC Landsberg richtet elektronisches Ticketing ein

Neben den FFP2-Masken werden über das elektronische Ticketing die Kontaktdaten aller Besucher erfasst. Zudem wurde das Stadion in drei Zonen aufgeteilt. Sollten im Stadion Infektionsfälle auftreten, müssen die Zuschauer durch diese Maßnahme nicht im Gesamten informiert werden, sondern nur die direkt im Bereich Betroffenen. Die Zuschauer kaufen Karten für einen bestimmten Sektor des Stadions.

Jeder Sektor besitzt einen eigenen Außenbereich, eigene Toiletten und ein eigenes Catering. Der Verkauf von Alkohol ist zunächst nicht gestattet. Im Bereich der Haupttribüne sind 240 Sitzplätze zugelassen. In der Ostkurve, sowie in der Westkurve jeweils 150 Stehplätze, erklärt der HCL in seiner Pressemitteilung. Gästefans sind vorläufig jedoch nicht zulässig.

Demnächst beginnt der Kartenvorverkauf

Der Dauerkartenvorverkauf wird in der ersten Oktoberwoche beginnen. Bereits jetzt können sich Fans einen Account bei ticketmaster.de anlegen und dann so die Karten online kaufen. Zusätzlich werden in beschränktem Rahmen Vorverkaufstermine stattfinden. Details wird Schatzmeister Stefan Schindler demnächst veröffentlichen.

Auch die Termine für die Testspiele der Riverkings stehen nun fest: 16. Oktober, 19.30 Uhr, EV Lindau – HCL; 18. Oktober, 18 Uhr, HCL – EV Füssen; 23. Oktober, 19.30 Uhr, EV Füssen – HCL; 25. Oktober, 18 Uhr, HCL – EV Lindau; 30. Oktober, 20 Uhr, HCL – EC Peiting ; 1. November, 18 Uhr, EC Peiting – HCL. Der Start für die Oberligasaison ist für den Freitag, 6. November vorgesehen. (lt)

