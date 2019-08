16:01 Uhr

Sonne, Sand und Handball beim Beachhandball-Cup in Landsberg

Beim VR-Bank-Beach-Cup sind „Die ewigen Zweiten“ am Ende Erste. Männer- und Frauen-Teams spielen gemeinsam Handball im Sand.

Wunderbares Wetter, motivierte Spieler, perfekte Stimmung – so lässt sich der 13. VR-Bank-Beachhandball-Cup des TSV Landsberg zusammenfassen.

Mit viel Einsatz wurde wieder um den Sieg gerungen – und wenn es buchstäblich im sandigen „Bodenkampf“ sein musste. Dazu gab es einige schöne Trickwürfe zu sehen, die bei dieser Handballvariante auch doppelte Punkte bringen. In den Spielpausen konnte man sich am Wurfpool wieder abkühlen oder auf dem Zeltplatz entspannen.

Hier finden Sie viele weitere Bilder vom Turnier:

In dem Mixed-Turnier wurden wieder 15 Pärchen mit je einer Damen- und einer Herrenmannschaft zusammengelost und gemeinsam gewertet. Bis in den Abend hinein liefen die Gruppenspiele, und danach wurde kräftig gefeiert, wobei DJ Patti Führer für tolle Stimmung sorgte. Auch wenn die Nacht entsprechend kurz war: Als es am nächsten Tag um den Turniersieg ging, waren alle Sportler wieder fit. Und hier zeigten sich die wahren Könner im Sand. Wieder wurden Kunsttore geworfen und allerlei Tricks probiert.

Einfallsreichtum bei der Namensgebung

Traditionellerweise treten die Mannschaften beim Beachcup mit lustigen Kunstnamen an. So entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass sich am Ende „Die ewigen Zweiten“ und die „Seniorbiertas“ vor den „Scha(r)f Schützinnen“ und dem „BHC Außer Betrieb“ durchsetzen konnten. Der dritte Platz ging an die Kombo „Freibier auf Feld1“ und die „Sandkastenbubis“.

Die Ausrichter sind zufrieden

Für die kulinarische Versorgung und den Barbetrieb sorgten wieder die Landsberger Handballer in Eigenregie. Außerdem gab es dieses Jahr Unterstützung von Subway und der Siperia. Mit rund 350 Spielern und über 100 Zuschauer war der 13. VR-Bank Beachhandballcup Landsberg wieder ein großer Erfolg. Enja Meier, Kopf des Orga-Teams, zeigte sich erleichtert und zufrieden: „Der Ablauf war absolut reibungslos. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses Jahr den Beachcup wieder möglich gemacht haben, alle Helfer, alle Sponsoren, das Orga-Team und natürlich an alle Spieler und Betreuer für dieses wahnsinnig tolle Turnier.“ (lt)

