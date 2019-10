16:01 Uhr

Spiel der Woche: Hält Tobias Ludwig den Kasten sauber?

Jahn Landsberg fährt zu Kreisliga-Derby nach Weil. Beide Mannschaften mussten zuletzt Rückschläge verdauen. Doch die Trainer geben sich gelassen.

Von Bernhard Munz

Derby-Zeit in der Kreisliga 2. Im Spiel der Woche treffen am Donnerstag beim Landkreisduell der FC Weil (5) und die FT Jahn Landsberg (14) aufeinander. Für Weil geht es dabei darum, nach sieben Spielen ohne Sieg den Anschluss an das Mittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren. Für die Gäste aus Landsberg gab es nach drei Siegen in Folge, zuletzt aus den beiden Heimspielen gegen Altenstadt (3:3) und Bernbeuren (0:3) nur einen Punkt. In die Spur zurückkommen ist also bei Jahn angesagt. Anpfiff in Weil ist um 15 Uhr.

Kritik an der Chancenauswertung

Der Weiler Trainer Martin Geier schaut derzeit gelassen auf die Tabelle und meint: „Da sind Mannschaften dabei, die haben zwei Spiele mehr als wir. Da kann man die fehlenden Punkte noch wettmachen. Die Saison ist noch sehr lange“. Für die derzeitige Durststrecke kennt der gelernte Medienberater auch die Gründe. „Unsere Chancenauswertung ist einfach miserabel. Da war außer gegen Denklingen kein Spiel dabei, das wir hätten verlieren müssen – wir machen aber die Dinger einfach nicht rein. Und hinten werden wir für die kleinsten Fehler bestraft.“

Dennoch blickt der FCW-Coach positiv in die Zukunft. Er weiß aber auch, dass er mit dem vorhandenen Kader die Saison über auskommen muss. „Wir müssen das gemeinsam durchziehen und weiter hart arbeiten. Dann kehrt auch wieder der Erfolg zurück“, ist der 40-Jährige zuversichtlich.

„Mal ganz stark und dann wieder schwächer“

Gegen Jahn Landsberg steht dem Inhaber der B-Lizenz, bis auf Claudius Reisacher, der sich im Urlaub befindet, der komplette Kader zur Verfügung. „Die Jahnler sind ganz schwer einzuschätzen. Mal ganz stark und dann wieder schwächer“, meint Martin Geier und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich hoffe auf einen schwachen Tag. Denn es muss mal wieder ein Heimsieg her!“

Auch FT-Jahn-Coach Armin Sanktjohanser blickt gelassen auf die Tabelle. „Wir haben in der vergangenen Saison ein halbes Jahr lang gegen den Abstieg gekämpft. Und jetzt haben wir schon 14 Punkte mit einem Polster nach unten“, ist der 29-Jährige mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.

Eigentlich alles falsch gemacht

Nicht zufrieden war Sanktjohanser, der in Kaufering wohnt, mit dem Auftreten seiner Truppe am vergangenen Sonntag gegen Bernbeuren. „Da haben wir eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Was wir vorher besprochen hatten, wurde nicht umgesetzt. Und das darf uns gegen Weil nicht mehr passieren“, ist sich Sanktjohanser der Schwere der Aufgabe bewusst.

Der Kader von Jahn hat sich durch die Verletzungen von Felix Mantel und Stefan Rid ausgedünnt. Dazu haben sich für Donnerstag noch zwei Spieler in den Urlaub abgemeldet. Dennoch ist sich der Landsberger Trainer sicher, ein schlagkräftiges Team stellen zu können, und lässt keine Ausreden gelten. „Martin Geier weiß, dass wir leicht angeknockt sind, und wird sich sicherlich etwas einfallen lassen“, sagt Sanktjohanser mit einem Augenzwinkern und meint zum Schluss: „Ich weise auf die 1:6-Klatsche hin, die wir noch in Kreisklassenzeiten bekommen haben. Das ist sicherlich genug Motivation!“

