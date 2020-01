vor 23 Min.

Spitzenreiter wartet

Lechrain Volleys spielen in Eichenau

Nach einer langen Durststrecke in der Hinrunde gewannen die DamenI der Lechrain Volleys vor Weihnachten die beiden Heimspiele dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Kampfgeist. Damit sicherten sie sich fünf wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. An diesen Erfolg möchten die LRV-Damen am Samstag beim Tabellenführer Eichenau unbedingt anknüpfen.

Die Lechrain Volleys belegen momentan mit sieben Punkten aus acht Spielen den siebten Tabellenplatz in der Landesliga, der den Gang in die Relegation bedeuten würde. Die aktuelle Tabellensituation ist jedoch nicht ganz aussagekräftig, da der direkte Verfolger MTV Ingolstadt (vier Punkte) bisher zwei Spiele weniger absolviert hat.

Auch wenn die derzeitige Tabellensituation keinen positiven Ausgang der Partie für die LRV-Damen erwarten lässt, haben die vergangenen Spiele gezeigt, dass mit den LRV-Damen immer zu rechnen ist. Im Hinspiel mussten sich die Lechrainerinnen zwar mit 1:3 geschlagen geben, boten Eichenau aber lange Paroli.

Die Spielpause über Weihnachten nutzten die Damen, um die Akkus nach den anstrengenden Wochen wieder aufzuladen sowie an Zusammenspiel und Abstimmung zu feilen. Trainer Martin Wagner ist daher zuversichtlich, dass die Rückrunde den Lechrainern zu mehr Punkten verhilft als die Hinrunde.

Positive Nachrichten gibt es auch hinsichtlich des Kaders: Nele Großfeld wechselt vom TV Rheingold Zündorf zu den Lechrain Volleys und wird bereits am Samstag das Team auf der Diagonalposition verstärken.

Der Spieltag beginnt in der Budriohalle, Budrio-Allee 2 in Eichenau um 14.30 Uhr. Die Lechrain-Volleys bestreiten das zweite Spiel gegen den Gastgeber, Beginn ist damit etwa gegen 16 Uhr. Das Team freut sich über zahlreiche und lautstarke Unterstützung. (lt/Archivfoto: leit)

