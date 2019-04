17.04.2019

Stadtführung in Landsberg: Von nackten Brüsten und sündigen Badeanstalten

Zwei Hintern in einer Vase. Wem ist diese Wandmalerei am Hauptplatz schon aufgefallen.

Bei einer Liebesführung durch Landsberg lernt man oftmals Neues. Auch über die Wandmalerei am Hauptplatz.

Von Kiara Lachmann

Obwohl bestimmt viele Bewohner Landsbergs sagen würden, dass sie sich in der Stadt auskennen und auch einiges über die Geschichte der Stadt wissen, so kann man bei einer Stadtführung immer wieder neue Dinge erfahren. Deshalb bietet der Gästeführerverein Landsberg nicht nur normale Stadtführungen, sondern auch Themenführungen an. An einer davon, über das Landsberger Liebesleben, hat das Landsberger Tagblatt teilgenommen.

Biblische Geschichten

Bestimmt weiß nicht jeder, dass viele Häuser in der Altstadt eine Botschaft in ihren Anstrichen oder in ihren Verzierungen versteckt haben. Den meisten Menschen ist bisher wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, dass am historischen Rathaus im Stuck mehrere biblische Geschichten dargestellt sind. „Früher war es üblich den Bürgern mit den Symbolen Botschaften zu senden“, erzählt die Stadtführerin Dagmar Kübler vom Landsberger Gästeführerverein. „Man sieht zum Beispiel eine Ikonografie einer Geschichte aus dem Alten Testament über die Frau Susanna oder auch eine Geschichte aus dem Buch Judith. Sie sollen den Bürgern Werte wie Standhaftigkeit oder Mut näherbringen.“

Versteckte Botschaft

Ein anderes Beispiel für eine versteckte Botschaft findet man im Anstrich des Hauses, in dem seit über 400 Jahren eine Apotheke zu finden ist. „Der Anstrich muss natürlich immer wieder erneuert werden, und als 1993 ein italienischer Maler deshalb nach Landsberg kam, wurde er vom Bürgermeister nicht richtig ernst genommen. Deshalb malte er als Abschiedsgruß zwei Hintern in einer der Vasen“, sagt Dagmar Kübler. Er bildete den Körper aber nicht nur von hinten, sondern auch von vorne ab, denn in einer anderen Vase kann man auch noch die üppigen Brüste einer Frau erkennen.

Eher ein Bordell

Doch nicht nur über die versteckten Botschaften in der Altstadt lernt man bei dieser Führung etwas, sondern auch über das historische Landsberg und einige Liebesgeschichten die sich schon in der Stadt abgespielt haben. „Früher hatten die Menschen keine Wasserleitungen zu ihren Häusern und deshalb gingen sie zum sogenannten Lechbader das heutige Café Lauterbach“, erzählt Dagmar Kübler. „In manchen Städten war ein Bader seriös und hatte getrennte Bereiche für Männer und Frauen, aber manchmal war ein Bader unseriös und dann glich das Ganze eher einem Bordell.“ Oftmals war das aber sogar im Sinne der Stadt, denn so sollten die Angriffe auf Frauen verringert werden. „Die Damen in solchen Bordellen wurden damals ´Damen mit roten Hauben´ genannt. Sie hatten in der Gesellschaft auch keinen schlechten Ruf. Es war zum Beispiel üblich, dass sich Ehefrauen bei ihnen Tipps holten. Man konnte dort aber auch seinen zukünftigen Ehemann auch auf Treue testen lassen.“

Melkkurse als Partnerbörse

Auch über das Kennenlernen eines Partners und über das Heiraten erzählt Dagmar Kübler in ihrer Themenführung auch Interessantes. „Man lernte früher Leute bei Festtagen, in der Kirche oder bei Wallfahrten kennen.“ Doch eine Sache sei besonders beliebt gewesen. „Damals war es üblich an Melkkursen teilzunehmen.“ Dort hätten dann viele ihren Partner gefunden. Ist es dann soweit, dass an das Heiraten gedacht wird, spielte der Aberglaube eine große Rolle, denn eine Hochzeit galt als große und wichtige Entscheidung. „Es gab früher den Aberglauben, dass es Unglück bringt, an einem Dienstag oder Donnerstag zu heiraten. Viele glaubten auch, wenn während der Zeremonie die Kerzen flackerten, dass die Ehe keinen Bestand hat.“

Themen Folgen