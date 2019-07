18.07.2019

Statt des vorzeitigen Klassenerhalts gelingt der Aufstieg

Wie die Damen40 des TC Landsberg für eine Überraschung sorgen

Die Damen 40 des Tennisclubs Landsberg haben den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Das ausgegebene Ziel lautete eigentlich, den Klassenerhalt schneller zu schaffen als im Vorjahr. Neben eigenen Siegen profitierten die Landsbergerinnen auch von den überraschenden Niederlagen der vermeintlich stärksten Mannschaft in ihrer Gruppe, dem TSV Eintracht Karlsfeld.

Weil Karlsfeld erst gegen Murnau und später gegen Dachau strauchelte, war auf einmal für Landsberg der Weg zum Aufstieg in die Landesliga offen. Allerdings stand im letzten Spiel mit dem TC Murnau, dem ungeschlagenen Tabellenersten, noch ein harter Brocken im Weg. In Bestbesetzung traten die TCL-Damen zu Hause mit der Unterstützung von vielen Zuschauern an.

Nachdem das Spitzenspiel nach einem hochklassigen Match knapp im Match-Tiebreak gewonnen werden konnte, ließen auch die anderen Spielerinnen nichts mehr anbrennen, sodass der Aufstieg bereits nach einer 5:1-Führung nach den Einzeln gefeiert werden konnte. Endstand nach den Doppeln: 6:3. (lt)

