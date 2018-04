Steffens wird für seine Flucht belohnt

vor 6 Min.

Alexander Steffens siegt in Saint Tropez mit sattem Vorsprung. Der Radsportler aus Dießen geht in den Abfahrten volles Risiko.

Von Dominic Wimmer

Großer Erfolg für Alexander Steffens. Der Radsportler aus Dießen hat das Auftaktrennen der Grand Trophee France in Saint Tropez (Frankreich) gewonnen. Auf der 113 Kilometer langen Strecke, die mit 1700 Höhenmetern gespickt war, konnte er mit einer Zeit von 3:15:19 Stunden überzeugen. Der 25-Jährige deklassierte bei seinem Sieg die Konkurrenz im 358 Teilnehmer. Denn im Ziel hatte Steffens fast vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Romain Wolkowicz aus Belgien.

Im Wettstreit mit den Führungsmotorrädern

Nach rund 50 Kilometern konnte sich Steffens in einer Abfahrt entscheidend vom Hauptfeld absetzen. Die entscheidenden Sekunden konnte er mit seiner wagemutigen Abfahrtstechnik herausholen. „Ich glaube, ich habe die Führungsmotorräder in den Abfahrten ein wenig geärgert, weil sie mir im Ziel den neuen Spitznamen ‘Crazy Guy’ verpasst haben“, freute sich Steffens im Zielbereich.

Als Nächstes steht ein Rennen in der Heimat an

„Es freut mich sehr, auf so einer landschaftlich reizvollen und anspruchsvollen Strecke das Rennen gewonnen zu haben. Es hat mich überrascht, dass der Vorsprung trotz starken Gegenwindes und Böen bis 100 Stundenkilometern so deutlich war“, so der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann. Steffens bereitet sich nun intensiv am Ammersee auf seine nächsten zwei Rennen in Burggen (Lizenzrennen) und Italien (Radmarathon) vor.

