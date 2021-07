Die Freude währt nur kurz bei Penzing

Plus Die Penzinger Stockschützen ringen Passau im letzten Bundesliga-Spiel ein Unentschieden ab. Zunächst sieht es aus, als würde es fürs Viertelfinale reichen.

Das letzte reguläre Bundesligaspiel der Penzinger Stockschützen zu Hause gegen Passau war nichts für schwache Nerven – und die Spannung ging nach dem letzten Schuss noch weiter: Hat es für Penzing gereicht, und die Mannschaft zieht zum ersten Mal ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ein? Kurz sah es danach aus, doch dann kam die Ernüchterung.