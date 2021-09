Komplette Sammlung

Gießer ist deutscher Meister

Bayerischer Meister, deutscher Meister, Europameister auf Eis sowie bayerischer Meister und Euro-Grand-Prix Sieger im Sommer ist der Penzinger Stockschütze Stefan Gießer bereits. Ein Titel fehlte dem 16-Jährigen noch: deutscher Meister im Sommer. Jetzt hat er seine Sammlung komplettiert.

In Kühbach startete Gießer in der Vorrunde eher durchschnittlich, dennoch reichten 275 Punkte, um sich an die Spitze des U16-Feldes zu setzen. Trotz 14 beziehungsweise 16 Punkten Vorsprung auf die beiden Verfolger war Gold noch lange nicht sicher. Auch im Finale konnte Gießer nicht sein ganzes Potenzial abrufen, behielt aber in den entscheidenden Momenten die Nerven und ließ noch mal 272 Punkte folgen, was ihm mit 20 Punkten Vorsprung den deutschen Meistertitel einbrachte. Coach Matthias Peischer ist zwar zufrieden, blickt aber bereits in die Zukunft: „Natürlich freuen wir uns, dass auch an diesem Titel nun ein Haken dran ist und Stefan Gold gewinnen konnte. Wir müssen aber weiterarbeiten, denn die Konkurrenz bei der U19 ist deutlich größer.“ Und dort startet Gießer ab dem Winter.

Für die Mannschaftswettbewerbe waren die Penzinger mit dem U14-, und dem U16-Team qualifiziert. Das Schülerteam U14 mit Jonas Aschenbrenner, Simon Egen und Julian Dellinger zog mit Rang vier in der Vorrunde ins Halbfinale ein. Dort musste sich das Trio aber Rattenbach mit 6:16 geschlagen geben. Im Spiel um Bronze stand es gegen den SC Oberroth nach sechs Kehren 13:13-Unentschieden, sodass die Entscheidung im Ringmassen, quasi dem Elfmeterschießen des Stockschießens, fallen musste. Trotz hervorragender Leistung zogen die Penzinger mit 20:24 den Kürzeren und verpassten Bronze.

Für die U16 waren Max Fahrmeier, Manuel Karpf, Jonas Aschenbrenner, Simon Egen und Julian Dellinger am Start. Trotz großen Kampfes wurde das Halbfinale knapp verpasst. Am Ende landete das Team auf Platz fünf. (lt)