Matchball für Penzing

Noch ist das Bundesliga-Team ungeschlagen. Aber der Gegner hat es in sich

Für diese Saison haben sich die Penzinger Stockschützen ein hohes Ziel gesetzt: Sie wollen zum ersten Mal ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft kommen. Am Samstag könnte in Obermeitingen schon eine Vorentscheidung fallen – aber die Gegner der Penzinger lassen im Vorfeld aufhorchen.

Eigentlich sollte es eine klare Sache sein, wenn der Tabellenzweite Penzing gegen Schlusslicht Aigen antritt. Nicht so in der Bundesliga-Gruppe D der Stockschützen. Zum einen ist nach zwei von sechs Spieltagen fast noch alles drin, zum anderen zählte Aigen jahrelang zu den „Angstgegnern“ der Penzinger, wie Kapitän Matthias Peischer sagt.

„Aigen war ja unser allererster Gegner 2018 in der Bundesliga und wir haben nach einem 1:5-Rückstand noch ein 5:4-Unentschieden geschafft“, blickt Peischer zurück. Und dieses Remis hatte Folgen: Ab diesem Spiel hatte man Aigen fast immer im Griff.

Wie berichtet, war Penzing mit zwei deutlichen Siegen (7:3/8:2) gegen Surheim in die Saison gestartet. Aigen hingegen musste sich Abonnementsieger Passau, der die Gruppe komplettiert, zwei Mal geschlagen geben und liegt mit 4:16 Stockpunkten am Ende der Gruppe.

Trotzdem bezeichnet Matthias Peischer den Gast als „Wundertüte“, denn man wisse nie, in welcher Aufstellung Aigen antreten würde. „Man hat natürlich untereinander Kontakt“, sagt Peischer. „Und da hat mir Aigens Kapitän gesagt, dass er diesmal wieder dabei sein wird.“ Nicht die besten Nachrichten, aber die Penzinger wollen sich auf sich selbst konzentrieren.

Bislang klappte das sehr gut. „Wir können in derselben Aufstellung antreten wie bisher“, sagt Peischer – warum sollte man auch ein funktionierendes System verändern? Und funktionieren tut die Mannschaft. „Sogar besser als früher“, sagt Peischer. Und das will man am Samstag in Obermeitingen wieder beweisen. Mit einem dritten Sieg wäre die Tür zum Viertelfinale schon ganz weit offen. „Für uns ist es jetzt wichtig, ganz fokussiert in dieses Spiel zu gehen“, gibt Matthias Peischer als Marschroute vor. Das Spiel beginnt um 16 Uhr, Zuschauer müssen sich unter bundesliga@stockschuetzen-penzing.de anmelden. (mm)