Noch fehlt Stefan Gießer ein Titel in seiner Sammlung

Der Penzinger ist neuer bayerischer Meister. Damit hat er fast alles gewonnen, was in seiner Altersklasse möglich ist

Bei den bayerischen Meisterschaften im Einzel sichert sich der Penzinger Stockschütze Stefan Gießer in Mitterskirchen den Titel. Die Erfolgsserie des 16-jährigen Talents setzt sich damit fort. Nach dem Sieg beim Euro-Grand-Prix (wie berichtet) gewinnt der Penzinger nun auch auf bayerischer Ebene.

Auch wenn er selbst mit seiner Leistung haderte, war die Konkurrenz am Ende chancenlos, und Gießer siegte souverän mit 271 Punkten und sicherte sich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 12. September in Kühbach. Gießers Heim- und U16-Nationaltrainer, Matthias Peischer, blickt stolz auf die Erfolge in der U16 zurück: „Stefan ist bei der U16 im Moment amtierender bayerischer Meister im Sommer und Winter, amtierender Europameister im Sommer und Winter und amtierender deutscher Meister im Winter.“ Damit ist die Zielvorgabe für seinen letzten Wettkampf in der U16 bereits getätigt: „Es fehlt nur noch der deutsche Meistertitel im Sommer. Ich hoffe wir können seine Sammlung vervollständigen.“

Die deutsche Meisterschaft wird auch der letzte Wettkampf von Gießer in der Altersklasse U16 sein, ab Oktober tritt er in der U19 an. Coach Peischer ist darüber fast ein wenig erleichtert: „Es war in dieser Saison deutlich zu spüren, dass Stefan der Konkurrenz vor allem mental überlegen ist.“ Dabei geholfen hat ihm sicher auch die Erfahrung aus den Einsätzen in der 1. Bundesliga der Herren. Für die U19 erwartet Peischer jedoch alles andere als einen Selbstläufer: „Die drei Jahrgänge in der U19 sind sehr stark, es wäre daher schon ein großer Erfolg, wenn sich Stefan im Winter wieder ins Nationalteam spielen könnte.“

Bei der bayerischen Meisterschaft im Einzel waren außerdem die beiden Penzinger U14-Spieler Jonas Aschenbrenner und Simon Egen im Einsatz. Aschenbrenner erspielte sich 191 Punkte und landete auf Rang 7, welcher ihm ebenfalls das Ticket für die deutsche Meisterschaft sicherte. Egen verpatzte seinen ersten Durchgang, rangierte am Ende mit 138 Zählern auf Rang 13 und verpasste damit knapp die Quali zu den nationalen Titelkämpfen. Jugendtrainer Peischer ist dennoch optimistisch: „Mit der Entwicklung dieser beiden Spieler sind wir durchaus zufrieden, sowohl Simon als auch Jonas haben sich für die bayerische Talentförderung qualifiziert und dürfen hier an einem Lehrgang teilnehmen.“

Nicht ganz nach Wunsch lief die Bayerische mit der Mannschaft. Das U14- und das U16-Team mussten lange zittern, ob es für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft reicht.

Die Schülermannschaft mit Simon Egen, Manuel Karpf, Jonas Aschenbrenner und Julian Dellinger erreichte auf bayerischer Ebene Rang 6. In der gleichen Situation befindet sich das U16-Team mit Stefan Gießer, Max Fahrmeier, Manuel Karpf, Jonas Aschenbrenner und Julian Dellinger, welche als Fünftplatzierte bangen mussten. Aber: Beide Teams sind bei der Deutschen dabei. Nur das U23-Team mit Stefan Gießer, Tobias Musil, Maxi Förg und Alexander Misch hat bereits Gewissheit. Obwohl die Junioren mit Rang 7 besser als erwartet abschlossen, reichte es knapp nicht zur Qualifikation. (lt)