Penzing ist dem großen Ziel ein gutes Stück näher

Plus Penzings Stockschützen zeigen im Rückspiel gegen Surheim eine sehr souveräne Leistung. Michael Wurmser behält im entscheidenden Spiel beim letzten Schuss die Nerven.

Wenn Matthias Peischer schon mal von „fast perfekt“ spricht, will das was heißen. Der Kapitän der Penzinger Bundesliga-Stockschützen ist mit derartigen Superlativen eher zurückhaltend. Aber nach dem grandiosen Erfolg im Rückspiel gegen Surheim, war selbst Peischer fast euphorisch, ist die Mannschaft ihrem Saisonziel doch einen Riesenschritt näher gekommen.