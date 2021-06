Stockschießen

25.06.2021

Stockschießen: Penzing ist bereit für das erste Heimspiel

Der Kapitän packt mit an: Matthias Peischer hatte aber viele Helfer, allen voran Georg Willig, die sich mit darum kümmerten, dass die Bahn in Obermeitingen „bundesligatauglich“ geworden ist.

Plus Der FC Penzing führt nach dem ersten Spieltag seine Gruppe in der Bundesliga an. Im Rückspiel gegen Surheim will Penzing trotzdem nicht die Favoritenrolle übernehmen.

Von Margit Messelhäuser

Einen perfekten Auftakt haben die Penzinger Stockschützen in der Bundesliga erlebt: Wie berichtet, setzten sie sich gegen Surheim mit 7:3 durch und schon am Samstag kommt es zum Rückspiel. Penzings Kapitän Matthias Peischer will dennoch nichts von einer Favoritenrolle wissen – und das aus gutem Grund.

