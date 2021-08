Stockschützen

vor 36 Min.

Penzinger siegt souverän gegen internationale Konkurrenz

Plus Der Penzinger Stockschütze Stefan Gießer gewinnt den Grand-Prix in Klagenfurt. Der Wettbewerb mit vier Teildisziplinen ist eine Art Europameisterschaft.

Von Christian Mühlhause

Stefan Gießer gilt als großes Talent bei den Penzinger Stockschützen. Er hat in den vergangenen Monaten auch schon in der Bundesliga für das Team gespielt. Einen weiteren Beweis seines Talents lieferte er nun beim Euro-Grand-Prix im österreichischen Klagenfurt, quasi die Europameisterschaft in der Altersklasse U16.

