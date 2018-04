vor 49 Min.

Stockschützen haben keine Chance Lokalsport

Die zweite Bundesligapartie für die Penzinger Stockschützen endet in einem Debakel. In Peiting macht ihnen vor allem der ungewohnte Belag zu schaffen.

Große Hoffnungen auf Punkte hatten sich die Penzinger Stockschützen am 2. Spieltag der Bundesliga Süd beim TSV Peiting nicht gemacht. Doch vor allem die Art der deutlichen Niederlage erzeugte schmerzverzerrte Gesichter - nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den zahlreich mit angereisten Fans.

Die Oberländer tragen ihre Heimspiele in der heimischen Mehrzweckhalle auf einer mobil verlegten Kunststoffbahn aus. Für die Penzinger war dieser Belag ein völlig neues Terrain und so reiste das Quintett bereits frühzeitig mit etwa 100 verschiedenen Platten für die Stöcke an, um sich auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen. Dennoch zeigte sich bereits früh, dass auch diese Maßnahme gegen die stark aufspielenden Peitinger ihre Wirkung verfehlte.

Die mitgereisten Fans geben alles

Penzing begann mit Matthias Peischer, Michael Wurmser, Stephan Ruile und Florian Lechle wie an Spieltag eins erneut nervös, machte zu viele Fehler im Schussspiel und gab das erste Spiel mit 18:6 deutlich an Peiting ab.

In Spiel zwei hielten sich die Penzinger auch dank der lautstarken Unterstützung der etwa 70 mitgereisten Fans vier Kehren lang mit 8:6 auf Augenhöhe, ehe in Kehre fünf erneut der Bruch folgte und auch diese Partie mit 9:17 an die Oberländer ging. In der Halbzeit kam Stefan Willig für Florian Lechle, doch der erhoffte Aufwind, den man noch am ersten Spieltag gegen den EC DJK Aigen erzeugen konnte, blieb diesmal aus. Auch in Spiel drei gab sich der TSV, angeführt von einem stark spielenden Thomas Rapp-König, mit 24:0 keine Blöße und sicherte sich damit den vorzeitigen Sieg der Partie.

Penzing gibt sich als fairer Verlierer

Erst in Spiel vier zeigten die Penzinger Normalform, Peiting hingegen unterliefen einige Fehler und die Penzinger verkürzten mit einem 18:10-Erfolg auf 6:2, ehe Peiting im fünften Spiel mit 19:5 auf das 8:2-Endergebnis stellte.

„Der Belag war für uns ungewohnt und wir haben das ganze Spiel nicht in unseren Rhythmus gefunden. Dazu hat Peiting eine klasse Leistung abgerufen und somit verdient gewonnen“, resümiert Florian Lechle.

Die Penzinger befinden sich mit der Niederlage nun punktgleich mit dem EC DJK Aigen aktuell auf dem Abstiegsplatz. Diesen möchten sie am nächsten Spieltag möglichst schnell mit einem Sieg gegen den EC Surheim wieder verlassen. Diese Partie findet am Samstag, 28. April, im Penzinger Festzelt statt. „Uns tut das spielfreie Wochenende gut, um uns zu sammeln und zu regenerieren. Wir werden alles geben, damit gegen Surheim die Punkte in Penzing bleiben“, gibt sich Stephan Ruile kämpferisch. (lt)

