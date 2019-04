18:53 Uhr

Stolpern die Landsberger Fußballer über einen Abstiegskandidaten?

Landsberg (links Sebastian Bonfert) gegen Wolfratshausen gehört inzwischen schon zu den Klassikern. Der BCF hat dem TSV die erste Niederlage in der laufenden Saison beigebracht und auch in der Vergangenheit hatten die Landsberger meist Probleme gegen Wolfratshausen. Am Mittwochabend treffen die beiden Teams in Landsberg wieder aufeinander.

Am Mittwochabend erwartet der TSV Landsberg den BCF Wolfratshausen zum Nachholspiel. Warum ausgerechnet das Kellerkind dem Landesliga-Spitzenreiter ein Bein stellen könnte.

Von Margit Messelhäuser

Es wäre der Schlager zum Auftakt nach der Winterpause gewesen, musste aber abgesagt werden. Dafür rentiert sich am Mittwochabend sicherlich ein Besuch des 3C-Sportparks, denn der Landesliga-Spitzenreiter TSV Landsberg hat den abstiegsgefährdeten BCF Wolfratshausen zu Gast. Beginn ist um 18 Uhr.

Schon gegen das Schlusslicht hatte Landsberg Probleme

Eigentlich sollte es eine klare Angelegenheit für die Landsberger sein, doch bereits die Partie gegen Schlusslicht Oberweikertshofen hat gezeigt, dass auch die Teams aus dem Tabellenkeller nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Dank eines „Billardtors“ von Martin Hennebach hatten die Landsberger dieses Spiel mit 1:0 gewinnen und knapp einen Ausrutscher vermeiden können.

So spielte der TSV gegen Oberweikertshofen: Der TSV Landsberg kann den Ausrutscher gerade noch vermeiden

Jetzt kommt mit Wolfratshausen eine Mannschaft, die auf dem ersten Relegationsrang sitzt und einen Punkt Rückstand auf den sicheren Klassenerhalt hat. Da ist also mit Sicherheit mit noch mehr Gegenwehr zu rechnen als von Oberweikertshofen, das den Abstieg wohl nicht mehr vermeiden kann. Und Wolfratshausen, das mit Landsberg vergangene Saison die Bayernliga verlassen musste, wird sicher alles dafür tun, um nicht gleich in die Bezirksliga durchgereicht zu werden.

Diese Spiele besitzen von Haus aus eine gewisse Brisanz

Doch damit nicht genug: Die Spiele Landsberg – Wolfratshausen besitzen schon von Haus aus eine gewisse Brisanz. Noch nicht vergessen ist das Spiel der Landsberger beim BCF in der Saison 16/17, als man in der Relegation mit 0:5 unterging. Auch im Hinspiel in Landsberg hatte es damals nur ein mageres 1:1-Unentschieden gegeben. Überhaupt sieht die Bilanz der Landsberger gegen Wolfratshausen alles andere als gut aus – selbst wenn man bis in die Saison 09/10 zurückgeht, gibt es für den TSV nur drei Siege bei insgesamt 17 Aufeinandertreffen bislang.

Türkspor Augsburg sitzt Landsberg im Nacken

Auch in dieser Saison war es der BCF, der die Mannschaft von Spielertrainer Muriz Salemovic nach fünf Siegen zum Saisonstart erstmals ausbremste (1:2). Seit Ende der Winterpause haben die Landsberger jetzt eine Serie mit sechs Siegen hingelegt und werden sicher alles daran setzen, dass es nicht wieder Wolfratshausen ist, das diese Serie beendet.

Zudem geht es darum, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. In den letzten 20 Minuten hatte Türkspor Augsburg gegen Ichenhausen am vergangenen Spieltag noch die beiden Treffer zum 2:0-Sieg erzielt und bleibt damit weiterhin nur zwei Zähler hinter dem TSV auf Rang zwei. Allerdings haben die Augsburger - im Gegensatz zu Landsberg - keine Nachholspiele mehr zu absolvieren.

Die Landsberger treffen dagegen am Mittwoch auf Wolfratshausen, am Sonntag steht das reguläre Heimspiel gegen Neuburg an, und am Feiertag 1. Mai das zweite Nachholspiel in Ichenhausen. Für Muriz Salemovic und sein Team geht es also in die entscheidenden Wochen in dieser Saison.

